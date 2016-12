Los comercios ya restringen pago con billetes de 100 bolívares

El retraso en la salida del nuevo cono monetario comenzó a hacerse sentir ayer en el Zulia, pues usuarios quedaban sin una forma de pago en efectivo ante el rechazo de los comerciantes y transportistas de los billetes de Bs. 100, que saldrán de circulación el lunes 2 de enero.

Al mismo tiempo se conoció que en Maracaibo, entidades bancarias del Gobierno, tienen ya disponibles las monedas de 50 bolívares; pero los clientes se negaron a hacer retiros en esta denominación, prefiriendo el dinero en billetes del actual cono. Además, ayer en Caracas comenzaban a circular las nuevas monedas de Bs. 50.

Por otra parte, mientras en el Zulia se calibraban las máquinas con los billetes de Bs. 500 que ya llegaron, de acuerdo con información del secretario de Gobierno regional, Giovanni Villalobos, un mayor número de vendedores se sumaban a no aceptar “los marrones”. Argumentando que es para disponer de más tiempo para depositarlos.

“Voy a aceptar hasta hoy (ayer) esos billetes”, aseguró Laura Rincón, encargada de una negocio de golosinas en la avenida La Limpia. “Si espero más, después me va a tocar hacer las colas interminables para lograr depositarlos”.

María Robles, dueña de un local en el Mercado Periférico de La Limpia, también se expresó. “La última vez me quedaron 30 mil bolívares que no me dieron oportunidad de llevar al banco y ahora no volveré a permitir que me ocurra. Además, ya la gente no trae billetes de Bs. 20 y Bs. 50, sino de 100”, dijo.

En este mismo sentido, la Central Única de Transporte apuntó que el gremio tampoco aceptará las piezas. Su presidente, Erasmo Alián, detalló que la medida se tomó hace una semana y es para que conductores tengan el jueves y viernes para depositarlos.

“Nuestro gremio es uno de los más afectados con esta situación, porque nos pagan en su mayoría con los de 100. El 82% de los transportistas del estado Zulia están agrupados en nuestro gremio y en Maracaibo de las 118 líneas 96 pertenecen a la central. Exhorto al presidente Nicolás Maduro y al presidente del Banco Central de Venezuela que se pronuncien y extiendan la fecha porque no queremos que haya disturbios como hace dos semanas”, expresó.

Sobre esta situación, ayer la Asamblea Nacional reiteró al Ejecutivo se extienda el plazo para la circulación de los billetes de 100; para evitar molestias.

Usuarios manifestaron su malestar ante los establecimientos y conductores que tomaron tal decisión.

“No debería ser así. Ya el Gobierno debería sacar los nuevos billetes porque después vamos a quedar iguales que la semana pasada que en ningún lado aceptaban el de Bs. 100 y no teníamos los otros”, apuntó Luis Arria, residente del sector Panamericano.

Ginett Villasmil, residente de Grano de Oro, ofreció una declaración similar: “Ya en algunos comercios no lo reciben, en los buses de ruta 6 tampoco, entonces faltan todavía cuatro días para que salgan de circulación y estamos en esta situación. Algo que es muy grave en estas fechas”.

Para hoy se tiene previsto que llegue otro cargamento de especies monetarias, según el vicepresidente del Banco Central de Venezuela, José Khan.

Este envío estará integrado por 115 millones de billetes de Bs. 50, 15 millones de unidades metálicas de Bs.100 y 4,5 millones de piezas de billetes de Bs. 5 .000, lo que suma 134,5 millones de unidades monetarias.

De acuerdo a los datos aportados por Khan, en el país se disponen de 60 millones de piezas de Bs. 500.

