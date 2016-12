Los 12 mejores libros del año en el mundo, según las principales publicaciones

Esta es la lista que resume la avalancha de los mejores libros de 2016, según las principales publicaciones del mundo occidental. Son las doce obras elegidas como número uno por los especialistas de The New York Times, The Economist, Lire, Arcadia, La Vanguardia, The Washington Post y Babelia, de EL PAÍS. En algunos casos, incluyo los títulos seleccionados por géneros o temas clasificados hechos por el medio. El resultado es una guía de lectura muy plural que enriquece y habla del gusto variado de los expertos. La lista la presento según el orden alfabético del periódico o revista, y con el texto que la acompañó. Los siguientes son los 12 libros número uno de 2016:

ARCADIA (Revista cultural de Colombia)

El ruido del tiempo. Julian Barnes. Traducción de Jaime Zulaika (Anagrama). “La mejor forma de leer la nueva novela del ganador del Premio Booker es acompañándola de música. En este caso, la del compositor ruso Dimitri Shostakóvich, el sujeto de esta corta y hermosa biografía novelada. A partir de tres episodios puntuales, Barnes reconstruye la vida de quien fue, con la salvedad de Serguéi Prokófiev, el músico más célebre de la Unión Soviética, un hombre introvertido, frágil y nervioso que sostuvo en el transcurso de su vida una compleja relación con el régimen comunista. La historia inicia el 26 de enero de 1936, cuando Stalin asiste a su nueva ópera en el Bolshói y dos días después escribe un editorial acusándolo de decadente. Así empieza el periplo del compositor con el Estado, uno que lo llevará a ceder paulatinamente ante las incomprensibles exigencias del totalitarismo, y que Barnes se apropia para presentar una conmovedora meditación sobre la relación entre el arte y el poder, y sobre la capacidad liberadora de la música, ese “susurro de la historia que se oye por encima del ruido del tiempo”.

BABELIA (Revista cultural de EL PAÍS, España)

Manual para mujeres de la limpieza. Lucia Berlin. Traducción de Eugenia Vázquez (Alfaguara). “Las comparaciones de su obra con Raymond Carver y Richard Yates son inevitables, pero yo no lo veo. Sí, ella escribió sobre los desposeídos, pero con una perspectiva más literaria, y una prosa heredera de Proust, de Chéjov. Allí donde la obra de Carver está sobreconstruida - continuamente te recuerda que estás leyendo un relato escrito por Raymond Carver - , el estilo de Lucia es más orgánico, más sorprendente. Si los relatos de Yates son tan rígidos que resultan inflexibles, los de Lucia son fluidos e indefectiblemente femeninos. Sus protagonistas son casi exclusivamente mujeres. Lucia admiraba a ambos escritores, pero nunca emuló a ninguno de los dos. Tampoco caía en la ironía fácil; por el contrario, sus relatos te arrullan hacia una falsa sensación de seguridad, distrayéndote con humor, luego hacen brillar el borde del cuchillo sobre tu piel, abandonándote en un lugar que probablemente nunca habrías deseado visitar”. Por Elizabeth Georghean (escritora estadounidense amiga de Berlin)

LA VANGUARDIA (España)

Patria. Fernando Aramburu (Tusquets). “Ahí va la pobre, a romperse en él. Lo mismo que se rompe una ola en las rocas” es el inicio de Patria, una historia sobre el pasado reciente de Euskadi, microcosmos de personajes rotos por la violencia que durante años ha impregnado el día a día, un drama que ha ido calando en la vida de muchas personas anónimas. Cuarenta años de lucha armada narrados desde abajo, desde los figurantes de una sociedad patriarcal. Aramburu, residente en Berlín, consigue su objetivo, a través de la historia de dos familias separadas por el conflicto, de “que los lectores se sientan a la vez como si fueran la madre de un chico que está en la cárcel por haber matado o la hija de un asesinado”.

LIRE (Francia)

Un mal nombre. Elena Ferrante (Lumen, en España). “El ránking está dominado este año por Un mal nombre, de Elena Ferrante (Gallimard), segunda parte de la prodigiosa serie de la escritora italiana. Esta saga de dos niñas después de la guerra nos ha cautivado. Dos niñas que viven en los suburbios populares, dos almas febriles que aprenden lo duro de la vida y que pronto sabrán de sus pasiones frustradas. Es en esta verdad de la existencia que la saga florece. Se trata de la reactivación de las novelas románticas con el aliento del siglo XIX, sin soslayar los temas más modernos. A partir de la emancipación femenina, las preguntas de la obra, protagonizada por Lila y Elena, son la violencia doméstica, las normas sociales, el estado de los padres, hermanos, amantes. Elena Ferrante ha logrado un clásico moderno al cual se podrá volver en muchos años”.

THE ECONOMIST (Inglaterra)

Política y actualidad: Chinas’s Future? (¿El futuro de China?). David Shambaugh. “Ningún país ha modernizado su economía sin convertirse en democracia. Un respetado científico político estadounidense pregunta si China puede romper el molde”.

Biografía y memoria: The Return: Fathers, Sons and the Land In Between (El retorno: Padres, hijos y la tierra en medio). Hisham Matar. Una memoria bellamente escrita que trata de la naturaleza de la familia, las emociones del exilio y los vínculos que unen el presente con el pasado -en particular, al hijo con su padre, Jaballa Matar, que desapareció en una prisión libia impotante”.

Economía y negocios: The Rise and Fall of American Growth: The US Standard of Living since the Civil War (Ascenso y caída del crecimiento americano: el estándar de vida de los Estados Unidos desde la guerra civil). Robert Gordon. “Por qué el crecimiento económico se disparó en Estados Unidos a principios del siglo 20, y por qué no volverá de nuevo, escrito por un economista de mente abierta que enseña en la Universidad Northwestern”.

THE NEW YORK TIMES BOOK REVIEW (Estados Unidos)

Ficción. The association of small bombs (La Asociación de bombas pequeñas). Karan Mahajan. “Finalista del Premio Nacional del Libro en Estados Unidos, la novela de Mahajan, inteligente, devastadora e impredecible, se abre con un ataque terrorista de Cachemira en un mercado de Delhi. Luego, la narración sigue la vida de los afectados. Esto incluye a Deepa y Vikas Khurana, cuyos jóvenes hijos fueron asesinados, y el amigo lesionado de los chicos, Mansoor, que crece coqueteando con una forma de radicalismo político. Como sugiere la narración, nada se recupera de una bomba: no nuestra humanidad, no nuestra política, ni siquiera nuestra fe”.

No ficción. At the Existentialist Café: Freedom, Being, and Apricot Cocktails (En el Café Existencialista: Cócteles de la libertad, del ser y del albaricoque). Sarah Bakewell. “El autor de la biografía de Montaigne, How to Live, ha escrito otro libro impresionantemente lúcido que ofrece un retrato panorámico de los gigantes del existencialismo: Sartre, Beauvoir, Camus, Jaspers, Merleau-Ponty, Heidegger y media docena más de otros escritores y filósofos europeos. Algunas de las páginas más interesantes de Bakewell presentan relatos comprometidos de filosofías complejas, incluso aquellas que rechazan. Además, las anécdotas biográficas son irresistibles. Aprendemos, por ejemplo, que, durante meses después de probar la mescalina, Sartre pensó que estaba siendo seguido por ‘seres parecidos a la langosta”.

THE WASHINGTON POST (Estados Unidos)

Ficción. Commonwealth. Ann Patchett. “Un beso ilícito en un bautizo destroza dos matrimonios en Los Ángeles e involucra a seis niños de diferentes familias. A medida que los seguimos durante el próximo medio siglo, sus historias se enfocan en la forma en que nuestras propias leyendas familiares se unen, ello a partir de restos de información y recuerdos fracturados. Patchett es atrevidamente elíptica aquí, su narración nunca ha parecido tan amena. Además, los acontecimientos más traumáticos -como la muerte de uno de los niños- sólo pueden ser conocidos parcialmente. Su acercamiento es frustrado por la mentira, por el chisme, por la profunda necesidad emocional de evitar la verdad. Este es el minimalismo que Patchett, por arte de magia, reflejó en libros como Bel Canto y State of Wonder”.

No ficción. Evicted. Poverty and Profit in the American City (Desalojado. Pobreza y beneficios en la Ciudad Americana). Matthew Desmond. “Sumerge a los lectores en las vidas de las familias y los individuos atrapados -o prosperando - en el mercado de alquiler privado para los pobres, un mundo brutal donde los terratenientes tienen todo el poder y los inquilinos padecen todo el dolor. Con una prosa hermosa, Desmond narra la devastación económica y psicológica de los hogares en Estados Unidos y las desgracias en cascada que vienen con la pérdida de ese hogar. ‘Si el encarcelamiento había llegado a definir las vidas de los hombres de barrios negros empobrecidos, el desalojo estaba moldeando la vida de las mujeres’, escribe”.

Y el libro número 12 es el que ha elegido el Gremio de Libreros de Madrid:

Tú no eres como otras madres. Angelika Schrobsdorff. Traducción de Richard Gross (Errata Naturae y Periférica). El premio fue concedido por “la gran belleza con que la autora describe el contraste de la vida de los protagonistas de esta historia en el Berlín de los años veinte; personajes amantes del arte, la diversión y el placer y, sin embargo, ciegos a la tragedia que se cernía sobre la vida de todos ellos”.

Este artículo fue publicado originalmente en el blog del autor, el periodista Winston Manrique Sabogal, un espacio para conversar con sosiego sobre literatura, donde él es cronista de encuentros, reportajes y entrevistas a ambos lados del Atlántico, y los lectores son los coautores, con sus lecturas y comentarios.

