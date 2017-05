Los 10 miedos sexuales más frecuentes de los hombres

Prácticamente todos los días el miedo me visita en la consulta, lo veo en los medios de comunicación o me hace preguntas por e-mail.

El sexo y le miedo muchas veces van de la mano. Esto último no quiere decir que nos sirva o que sea “bueno” para nuestras vidas sexuales, aunque en algunas situaciones puntuales nos pueda servir y proteger (por ejemplo, si me da miedo el contagio de una ITS y me cuido para prevenirlo).

En general los miedos de hombres y mujeres giran en torno al “rendimiento” (qué concepto tan odioso cuando lo metemos en la cama), en nuestras capacidades para dar placer, por sobre sentirlo, y las inseguridades asociadas a nuestra imagen corporal y los ideales estéticos inalcanzables.

El miedo se relaciona con las respuestas de atacar o de escapar, pero no con el placer y el disfrutar. El sitio web inglés Superdrug online doctor encuestó a 2.000 hombres de Estados Unidos y Europa y este es el TOP10 de los temores masculinos:

Miedo a contraer una Infección de Transmisión Sexual (ITS).



Miedo a no satisfacer o a que la pareja no llegue al orgasmo.



Miedo a que se rompa el preservativo y haya un embarazo no deseado.



Miedo a eyacular precozmente.



Miedo a que encuentre mi cuerpo poco atractivo.



Miedo a no tener una erección.



Miedo a ser “malo en la cama”.



Miedo a que el pene sea demasiado pequeño.



Miedo a que piense que soy un inexperto.



Miedo a no saber cómo actuar después del sexo.

Por Confirmado: Oriana Campos