Confirmado

J.K. Rowling, sabía que millones de personas en el mundo se sentían desepcionadas el día de la inauguración de Donald Trump, pero aun así, la escritora de los libros de Harry Potter tuvo que darle más malas noticias a sus fans ese mismo viernes.

“Sé que mucha gente está buscando razones por las cuales estar felices hoy, pero no hay NINGUNA VERDAD en el rumor sobre una trilogía de películas de #CursedChild”, escribió Rowling en Twitter.

I know a lot of people are looking for reasons to be cheerful today, but there is NO TRUTH to the rumour about a #CursedChild movie trilogy!

— J.K. Rowling (@jk_rowling) 20 de enero de 2017