Llegaron los videos en vivo en 360 a Twitter

Se sumó la función en la plataforma de videos Periscope. Cómo habilitar la herramienta

La plataforma de videos de Twitter, Periscope, lanzó las transmisiones en vivo en 360.



Si bien ya se hizo el anuncio oficial, la función comenzará a estar disponible de forma paulatina sólo para algunos usuarios, a partir de la próxima semana.



Quienes quieran probar la herramienta, tienen que inscribirse aquí. Cuando la opción esté habilitada para ellos, recibirán por mail una notificación.



El 28 de diciembre, Alex Pettitt, camarógrafo y usuario destacado en Periscope hizo el primer streaming en 360. Grabó un atardecer en Las Vegas.

360 Sunset in Florida. First ever #Periscope360 with @Brandee_Anthony https://t.co/AZWbnnT15S

— Alex Pettitt (@Alexpettitt) 28 de diciembre de 2016