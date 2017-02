LG nos sorprende con su LG X Power 2 renovado

Con el Mobile World Congress a la vuelta de la esquina, los fabricantes ultiman los detalles de sus presentaciones para que sorprendan, en mayor medida, a aquellos usuarios que las estén viendo. Pese a que normalmente el protagonismo se lo llevan los terminales de alta gama, encontramos un mercado muy potente en las gamas medias que se alimenta de las compras de la mayor parte de los consumidores. Hablaremos del LG X Power 2, un terminal con mucha personalidad enfocado a ofrecer, principalmente, una funcionalidad determinada.

Pese a que las filtraciones de este terminal se han visto eclipsadas por la llegada del LG G6, no por ello debemos pasarlo por alto, pues después de una exitosa primera versión, la firma nos trae una renovación que realmente vale la pena. El nuevo LG X Power 2, tal y como su nombre nos indica, es un terminal cuyo enfoque está realizado para aquellos usuarios que requieran de una gran cantidad de batería para el uso del dispositivo. En este modelo, contamos con una tremenda batería de 4.500 mAh, algo realmente destacado si tenemos en cuenta tanto su pantalla como las especificaciones que más adelante comentaremos, pues al no ser un terminal de alta gama no cuenta con un procesador cuyo consumo sea elevado. Las especificaciones la completo de este futuro LG X Power 2 son las siguientes:

Pantalla: 5,5 pulgadas HD (1280×720 pixels).



Procesador: MediaTek MT6750 de ocho núcleos a 1.5 GHz.



GPU: Mali-T720.



Conexiones: 4G LTE, WiFi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS.



Memoria RAM: 2 GB / 1.5 GB



Dimensiones y peso: 7 x 78.1 x 8.4mm, 164g



Almacenamiento: 16 GB con espacio para memoria SD de hasta 2 TB.



Versión de Android: 7.0 Nougat.



Cámaras: 13 Mpx trasera con flash LED; 5 Mpx delantera con gran angular y flash LED



Batería: 4500 mAh con carga rápida.



Tal y como ya habrás observado, se trata de un dispositivo enfocado a la gama media para aquellos usuarios que buscan autonomía en un terminal. Lo encontramos en diferentes versiones según su capacidad de memoria, pero en todas ellas viene con la última versión del sistema operativo Android, una grandiosa batería con carga rápida y una pantalla de 5.5 pulgadas a resolución FullHD. En relación a su versión anterior, hemos visto una mejora en cuanto a RAM y procesador, pero el resto de características han permanecido similares.

Tal y como ya hemos destacado anteriormente, la principal novedad de este terminal es su gran batería. Y es que tal y como nos aseguran desde LG, se pueden obtener consumos de un fin de semana entero sin cargarlo, 15 horas de vídeo o hasta 18 horas de navegación. Por el momento el dispositivo pinta muy bien, pero habrá que esperar a tenerlo entre las manos para ver si realmente el peso y el tamaño del mismo compensan la gran batería que este incorpora.

Y tú, ¿qué opinas a cerca del futuro LG X Power 2?

tutecnomundo

Por Confirmado: María González