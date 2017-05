Las inundaciones en Canadá dejan miles de evacuados aunque se espera una mejoría

Miles de afectados y evacuados, escuelas y oficinas públicas cerradas: el balance de las inundaciones en la mitad oriental de Canadá se agravó este lunes, aunque las autoridades se mostraron esperanzadas de que el nivel de las aguas empiece a estabilizarse.



El pico de la crecida se alcanzó al este de Quebec, en una zona entre Gatineau, ciudad que se halla frente a la capital federal, Ottawa (Ontario, centro) sobre el río de los Outaouiais, y Montreal, a 200 kilómetros río abajo, anunció este lunes Martin Coiteux, ministro quebequense de Seguridad Civil.



El nivel de las aguas se estabilizó prácticamente y “a partir del miércoles se comenzará a sentir una mejora gradual de la situación”, declaró el ministro provincial.



En su último boletín, Emergencia Quebec indicó que había 2.500 residencias inundadas en 146 localidades y más de 1.500 personas habían sido evacuadas, la mitad de ellas en Gatineau.



Esas evacuaciones son obligatorias a causa del estado de emergencia decretado en decenas de ciudades, donde se abrieron centros de acogida.



Se ordenaron evacuaciones en Pierrefonds, en la costa noroeste de la isla de Montreal, tras la rotura de tres diques, elevando el nivel de las aguas en zonas ya muy inundadas.



Una combinación de fuertes precipitaciones y escurrimiento por el derretimiento de la nieve ha provocado un desborde de los ríos de Ottawa y Montreal, imponiendo importantes desafíos a los habitantes ya agotados por semanas de interminables lluvias.



El Ministerio de Seguridad Pública dijo que se espera que las aguas alcancen su pico este lunes en la provincia de Quebec.



- Refuerzo del ejército -



El ejército, que ya había desplegado 450 efectivos el sábado, triplicó esa cifra el domingo, con soldados que asisten en las evacuaciones y contribuyen a llevar sacos de arena para erigir diques y proteger las viviendas.



Y el brigadier general, Hercule Gosselin, anunció este lunes el despliegue de más militares, es decir, “1.650 soldados que estarán dedicados a apoyar directamente las operaciones de seguridad civil”.



El primer ministro, Justin Trudeau, viajó el domingo a Terrasse-Vaudreuil, a unos 40 kilómetros al oeste de Montreal, para constatar los daños, dijo un portavoz.



La agencia ambiental canadiense advirtió de que “el terreno, ya cerca de la saturación, tiene poca capacidad para absorber más lluvias”.



“Incluso aguas poco profundas que atraviesen con velocidad una calle son capaces de arrastrar a un vehículo o una persona”, agregó y exhortó a no acercarse a los ríos, arroyos y alcantarillas.



- Nada parecido desde 1974 -



En Pierrefonds, Robert Robillard aún debía evacuar su casa, cuyo sótano está inundado con “unos 10 a 15 centímetros de agua”.



“No he visto algo como esto desde 1974, cuando el entorno no era el mismo porque no había tantas casas”, dijo.



En Rigaud, a 50 kilómetros al este de Montreal, el alcalde, Hans Gruenwald, ordenó la evacuación obligatoria de un centenar de viviendas.



Tras casi tres semanas bajo agua, “a la gente ya no le queda capacidad física ni moral y tomé la iniciativa de evacuarlas”, dijo a la cadena de televisión LCN.



Las inundaciones dificultan la circulación y varias escuelas permanecen cerradas este lunes.



Se abrieron decenas de centros de acogida para alojar a los siniestrados.



- También en el oeste -



Al otro lado de Canadá, en la Columbia Británica (oeste), se daba la misma combinación de precipitaciones y nieve derretida, provocando inundaciones y deslizamientos de terreno que han dejado al menos dos desaparecidos, incluyendo el jefe de bomberos de la localidad de Cache Creek, que había salido a comprobar el nivel de las aguas.



En tanto, un hombre de 76 años desapareció tras un deslizamiento que arrasó el sábado con su vivienda en la comunidad de Tappen, informó CBC.



Los socorristas corrieron al lugar pero se vieron obligados a retroceder.



“Sonaba como un tren de carga que bajaba de la montaña”, dijo el jefe de bomberos de Tappen-Sunnybrae, Kyle Schneider, a la cadena.

AFP

Por Confirmado: Gabriella Garcés