Las 10 canciones para recordar a George Michael

El cantante británico George Michael falleció este domingo en su residencia de Inglaterra. Tenía 53 años. El intérprete pop –que hizo vibrar a más de una generación– contó con muchos hits en su extensa carrera.

El cantautor, que consiguió la fama en los ochenta al formar parte del dúo Wham!, vendió más de 100 millones de discos a lo largo de una carrera que abarca casi cuatro décadas y ganó dos premios Grammy.

Un repaso de la obra musical que dejó Geoge Michael.

Wham!: “Wake Me Up Before You Go-Go”

Wham!: “Last Christmas”

“One More Try”

“Careless Whisper”

“Freedom”

“Faith”

“Jesus to a child”

“Fastlove”

“Father Figure”

“I Want Your Sex”

Fuente: Infobae

Por Confirmado: David Gallardo