La felicidad detrás del sexo, ¡disfrútalo!

Si la libido baja a cero, el estrés, los traumas, los problemas físicos y hasta los complejos sobre la imagen corporal conspiran contra el disfrute de tu relación íntima, esta lista rápida te va ayudar a identificar cuáles son los bloqueos sexuales que puedes sufrir en cualquier etapa de la vida y cómo superarlos

Anorgasmia

Es la falta de orgasmo. Al no sentirlo te angustias y muchas veces llegas a evitar tener relaciones sexuales. Esto puede pasar por un problema médico no tratado o por falta de comunicación, ya que no expresas lo que te agrada y lo que no. Otro factor es la educación que pudiste recibir en la infancia: si fue muy restrictiva no obtuviste conocimiento del tema, y cuando llega el momento lo tomas con mucho temor. La sexóloga Ester Álvarez Guillén, recomienda 5 cosas para romper con este bloqueo, primero conoce tu cuerpo, explora la fantasía, mastúrbate, deja las presiones y has ejercicios de Kegel, los cuales ayudaran a la circulación de esa zona y ampliará tu sensibilidad.

La exhibición exagerada

Hablar de sexo explícito hace cuestionarse el propio cuerpo y las propias habilidades, lo cual provoca frustración. Pierde el tabú y siéntete segura de ti misma, y confía en que tu pareja te ama tal cual eres. Si no estás convencida, simplemente ejercítate pero no te exhibas para sentirte más deseada, eso no solucionará mucho.

Vivimos para la reproducción

El psicólogo brasileño Oswaldo M. Rodrigues destaca que uno de los bloqueos más frecuentes es este, ya que los hijos son más importantes que el disfrute sexual. Debes encontrar la fórmula para que puedas tener niños y ser sexualmente feliz. Se recomienda establecer fechas, en donde los niños no estén y puedan hacer todo el escándalo que se quiera sin inhibiciones.

Mujer: “Si hay amor hay sexo”. Hombre: “Si hay sexo hay amor”.

Por los códigos que maneja la mujer siente que su pareja la usa, que la busca sólo para tener relaciones. Y eso no es cierto. El hombre expresa su amor por el acto sexual. La psicóloga y terapeuta Diana Rivera lo comprobó en consulta cuando les preguntó a los esposos qué los lleva a buscar en forma rápida la penetración y el orgasmo. Ellos contestaron que lo hacen porque su mujer les encanta, la encuentran linda, deseable y amorosa; el problema es que no se lo dicen.

El acto sexual es para disfrutarlo, entregarse y darle amor a la pareja, se deben apartar los problemas y dejar que ese espacio en la intimidad sea de reconciliación y sirva para consolidar el amor. No lo piensen tanto mujeres, entréguense a la felicidad que está detrás del sexo.

