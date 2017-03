La dieta del limón: Cómo adelgazar 3 kilos en 3 días

Muchas veces no tienes tiempo para realizar largas y costosas dietas, ante esta realidad es recomendable optar por la dietadel limón. La mayor ventaja de ella es que se pueden adelgazar tres kilos en sólo tres días. Si estás pensando en presumir de tipo esta primavera y este verano, Nosotras te ayudamos con esta dieta. ¡Sigue leyendo!

Las propiedades del limón son muchas: Vitamina C, Antioxidantes, Flavonoides, Cafeína natural, Potasio, Calcio, Fibras, Pectina, Calcio, Ácido fólico, Fósforo y Magnesio. Hay dos cosas muy importantes a tener en cuenta a la hora de empezar con esta dieta: la primera es preparar una jarra de dos litros de agua con el zumo de cinco limones durante los días que dure el proceso, sin azúcar ni edulcorantes. No se puede reemplazar el limón por otros zumos o por gaseosas con el mismo sabor. Otro punto a tener en cuenta es que no se puede ingerir ningún tipo de bebida alcohólica.

En el desayuno se debe ingerir una infusión con edulcorante. Puedes optar por aquella que más te guste, sea té o café. Esto puede estar acompañado por una rebanada de pan integral con queso descremado. Se puede añadir una tortilla realizada sólo con las claras de huevo. Es en este momento del día cuando hay que tomar el primer vaso de zumo de limón.

A media mañana, comer media lata de atún al natural acompañada por cualquier fruta cítrica y otro vaso con zumo de limón.Es importante que se realicen todas las comidas. En el almuerzo, recomendamos comer sólo verduras hervidas, no importa la cantidad, lo único a tener en cuenta es que no se deben incluir patatas. Estas verduras pueden ser condimentadas con una cucharada de aceite y un poco de sal. No os olvidéis del vaso de zumo de limón.

A media tarde, consumir la mitad de la lata de atún restante y el vaso de limón. En la merienda, recomendamos tomar una taza de leche descremada con infusión y edulcorante, más dos trozos de jamón serrano y el vaso de zumo de limón. Y para terminar, en la cena comer una milanesa de soja con una ensalada de hojas verdes, sin olvidarnos del vaso de zumo. Se tienen que terminar los dos litros de zumo diarios.

¿A qué esperar a probar la dieta del limón?

Fuente: Nosotras