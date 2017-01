Julio Borges reiteró que son falsos sus compromisos con Maduro

El presidente de la Asamblea Nacional aseguró que los venezolanos no deben tener un presidente que miente

Julios Borges, presidente de la Asamblea Nacional, reiteró que no se comprometió con el presidente Nicolás Maduro en nada.

“Maduro ha dicho que le he enviado mensajes y que me he comprometido. No es verdad”, señaló el diputado a la Asamblea Nacional por el estado Miranda, este sábado mediante su cuenta oficial en Twitter.

En el transcurso de diciembre y lo que va de enero, el presidente Maduro ha mencionado en sus alocuciones que Borges le prometió terminar con el desacato en el que supuestamente incurre la Asamblea Nacional. Incluso, el mandatario aseguró que el legislador le dijo que buscaría dialogar.

“No podemos tener un presidente que miente”, agregó Borges en su mensaje.

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) insiste en que el Parlamento aún no ha desincorporado a los tres diputados de Amazonas que habrían sido electos de manera fraudulenta. A pesar de que ya se notificó su salida del Poder Legislativo.

