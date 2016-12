Confirmado

La escritora británica J.K.Rowling, autora de la célebre saga de “Harry Potter”, reveló hoy en las redes sociales que está escribiendo dos nuevas novelas, una de ellas bajo el pseudónimo Robert Galbraith, que suele utilizar en sus relatos de detectives. EFE

La autora aseguró que en ese momento se encontraba en una pausa de su escritura, que había comenzado casi de madrugada, a las 5.55 GMT.

Cuestionada sobre si está preparando un libro firmado como Rowling o uno de Galbraith, la escritora británica respondió: “Uno de cada, aunque no estoy segura de cuál se publicará primero. Os lo diré en cuanto lo sepa”.

La escritora aclaró a sus fans que no tiene pesado publicar nuevas aventuras con los personajes “Animales Fantásticos y dónde encontrarlos”, precuela de “Harry Potter” estrenada en los cines con guión de la británica.

“No, no, no. No habrá novelas de Newt Scamander (protagonista de la cinta). Solo películas. Un poco de calma”, respondió la autora a sus seguidores, que trataban de sonsacarle más detalles sobre las dos obras en gestación.