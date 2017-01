Confirmado

“Señalamientos del gobierno en el sentido de que la estructura se cayó a consecuencia de un sabotaje, son totalmente ilógicos”.

Desde hace dos años el puente Guanape II en el Estado Vargas, que se fracturó hace una semana, venía presentando irregularidades que fueron denunciadas por diferentes medios, informó el Ing. Eduardo Páez-Pumar, miembro de la Comisión de Infraestructura de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat, quien expresó además que ante esas condiciones, se le debió hacer una revisión exhaustiva para determinar las fallas y aplicar los correctivos necesarios.

Refirió en sus declaraciones que “se había observado que el puente presentaba descenso en su parte central, y la solución que aparentemente le dieron al problema, fue simplemente pavimentar y volver a colocar la carpeta asfáltica en horizontal, lo que en vez de beneficiarlo, lo perjudicó, porque le agregó una carga muerta adicional, y además, producto de esa flexión, se produjeron fracturas en la losa y se abrieron huecos que tuvieron que ser sellados”.

Indicó luego el Ing. Páez-Pumar que no se ajustan a la verdad, algunas declaraciones aparecidas en diversos medios, en el sentido de que el Puente Guanape II en Punta de Mulatos fue construido en el año 1999 por la empresa brasileña Odebrecht., después del deslave. “Ese puente fue construido bajo el régimen del general Pérez Jiménez, cuando se construyó la Avenida “Carlos Soublette” hace más de 60 años. Asimismo, al producirse el deslave, el crecimiento del rio Guanape arrastró el sedimento por encima del puente, y esta estructura no colapsó. Allí se llevó a cabo una canalización del río que permitió la protección de sus fundaciones”.

-Lo que aparentemente pudo haber ocurrido, -dijo- fue que el puente haya sido postensado. Eso requiere una evaluación técnica de la estructura, y que producto del mismo deslave se hayan producido movimientos que ocasionaran que la unión entre elementos estructurales logrados a través de ese procedimiento, se haya abierto un poco, produciéndose la oxidación del cable del postensado. Ahora bien, si este cable tiende a oxidarse, lo que ocurre, a diferencia de otros puentes que se han caído en los últimos años, es que la estructura comienza a flexarse, y lo que la mantiene de forma horizontal, son los cables del postensado.

Indicó el Ing. Páez-Pumar que “los señalamientos del gobierno en el sentido de que el puente se cayó a consecuencia de un sabotaje, son totalmente ilógicos, porque desde hace más de dos años venía presentando problemas, y las soluciones que le dieron fueron las de pavimentarlo, colocarle una isla en el medio y las ornamentaciones, y lo que hicieron –repito- fue perjudicarlo agregándole más peso muerto

Posteriormente se refirió a otro hecho el cual calificó como “preocupante” y “que se evidencia en todas las quebradas del Estado Vargas”, el cual consiste en la sedimentación. La canalización del río de Guanape se llevó a cabo para garantizar que si se produce otro deslave, las masas de lodo, pudieran desplazarse al mar con facilidad, pero se ha ido sedimentando. Este problema se presenta por la falta de mantenimiento de las quebradas. “La sedimentación ha ido en aumento y junto a ella ha crecido vegetación. De no aplicarse las medidas correspondientes, si se produce otro deslave, las estructuras de los puentes serán arrasadas por los desbordes con fuertes inundaciones por el torrente de agua con lodo, piedras y arena, con graves consecuencias”.

“Es de tal magnitud ese proceso de sedimentación que presenta el río, que cuando el puente Guanape II se fractura, queda apoyado sobre el sedimento y no termina de colapsar, o sea, quedó como una batea, y hemos visto fotografías de la gente caminando sobre el puente ya fracturado, porque no colapsó totalmente debido a que no impactó contra el fondo de la canalización”.

-Las bases -finalizó diciendo- no cedieron. Lo común en muchos de los puentes, es que el río crece, arrastrando el entorno de las fundaciones. El caso actual es distinto, porque las fundaciones están bien, toda vez que se encontraban protegidas por la canalización. A mi manera de ver, el problema se presentó a nivel de la estructura del puente por un problema de falla en el postensado.

Ing. Eduardo Páez-Pumar, miembro de la Comisión de Infraestructura de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat.