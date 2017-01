Hoteles deben autogenerar energía

La mayoría no tiene plantas y deberán ajustar sus horarios

Establecimientos tienen que recortar 10% el consumo de luz



A partir de hoy los hoteles distribuidos por la geografía nacional y cuyo consumo de energía sea superior a los 100 kilovatios/hora, deben comenzar a autogenerar su electricidad.

La medida fue acordada en la reunión que sostuvieron representantes del sector con funcionarios del Ministerio de Energía Eléctrica y Corpoelec, Empresa Eléctrica Nacional, el pasado jueves.

Leudo González, ex presidente de la Federación Nacional de Hoteles de Venezuela (Fenahoven), dijo que los grandes establecimientos, los de cinco estrellas, unos 40 o 50 en todo el país, son los que registran ese nivel de consumo y los que estarían en capacidad de autogenerar, en principio, con sus propias plantas.

Si bien están obligados a autogenerar electricidad cuatro horas al día, de lunes a viernes, al igual que los centros comerciales, el ex presidente de Fenahoven explicó que los horarios de cumplimiento serán distintos, pues dependerán de las particularidades de cada hotel. Algunos podrán producir energía entre 11:00 am y 3:00 pm y otros lo harán en dos tandas, de 11:00 am a 1:00 pm y de 6:00 pm a 8:00 pm.

A partir de 2012, la cuota que se les había indicado era de ocho horas diarias, de 11:00 am a 3:00 pm y de 6:00 pm a 10:00 pm, una vez que se adecuaran e incorporaran plantas.

En el caso de la mayoría de establecimientos, resaltó que o no cuentan con plantas, las tienen pero están dañadas a la espera de repuestos, o las usan para ciertas áreas y cosas muy puntuales, además de emergencias, mientras que a otros se les dificulta conseguir gasoil. Estos tendrán que recortar parte de los servicios que prestan en ciertas áreas durante el día, adecuando los horarios de forma de no afectar a los huéspedes.

González calcula que en el país hay 1.500 hoteles de todo tipo, tamaño y categoría. La mayor parte -unos 600- tienen tres, cuatro y cinco estrellas.

Ahorrar luz. Además, los sitios de alojamiento están obligados a ahorrar 10% de la energía que consumen.

González resaltó que desde 2009 la mayoría de los hoteles tiene programas de ahorro, lo cual les permitió reducir el consumo hasta 40%, más allá de lo que establece la disposición legal. Además, dijo que la mayoría de estas instalaciones tiene políticas de cuidado del medio ambiente.

