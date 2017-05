Helen Fernández: Guardia Nacional no sigas asesinando a nuestros hijos

En conmemoración del Día de las Madres

Oriette Ledezma envió un mensaje a los soldados para recordarles que su deber es cuidar al pueblo no matarlo, “baja tu arma”

Entonando las gloriosas notas del Himno Nacional, vestidas de negro, con flores y banderas, las madres venezolanas salieron nuevamente a la calle en honor a todos los jóvenes asesinados en las distintas manifestaciones. La Alcaldesa Metropolitana encargada, Helen Fernández, junto a la hija del Mandatario Capitalino, Oriette Ledezma, se sumaron a la caminata en conmemoración del Día de las Madres que llegó al CORE 5, para exigirle a la Guardia Nacional el cese de la represión contra jóvenes y ciudadanos que alzan su voz por un mejor país.

“Hoy no es un día para celebrar, es un día para exigirle al Gobierno Nacional que deje de asesinar a nuestros hijos, que deje de reprimir al pueblo. Pensar distinto no es un delito pero disparar a quema ropa una bomba lacrimógena contra cualquier ciudadano si lo es”, resaltó la Alcaldesa encargada

Fernández aseveró que seguirán en las calles protestando por la justicia social, por el hambre, por el desempleo y por una Guardia Nacional digna. “Luchamos por la Unidad de un pueblo, un pueblo que lo que quiere es paz y progreso; que no quiere más violencia ni muertes”.

La Mandataria Capitalina, acompañada de María Corina Machado, Oriette Ledezma, Rosaura Sanz, Adriana Aguilera, Mary Mogollón, mujeres, madres y demás dirigentes de la Mesa de la Unidad Democrática, le exigió a la FAN que suelten las armas y que se unan a un pueblo que solo quiere un cambio. “Soldado baja tu arma no te conviertas en un asesino. Seguimos exigiendo que se restituya el hijo constitucional y se realicen elecciones generales; para de esta manera dignificar a Venezuela”.

Por su parte, la hija del Alcalde Metropolitano expresó su solidaridad con todas las madres que han perdido a sus hijos durante las manifestaciones “su lucha no será en vano; más temprano que tarde se hará justicia”.



Reiteró su mensaje a los funcionarios. “Soldado tú estás para cuidar a tu pueblo no para asesinarlo, baja tu arma. Llegó el momento de que Venezuela se reconcilie, no queremos más muertos. A los generales, Padrino López y Néstor Reverol no sigan dándole órdenes a sus soldados para que asesinen al pueblo. Mi llamado también es para solicitarle a las naciones del mundo que no vendan armas ni municiones, que no le suministren a Venezuela estos armamentos porque el Gobierno los usa no para defender al ciudadano sino para asesinarlo”.