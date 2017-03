Habilidades que delatan su experiencia en la cama

No siempre se puede identificar a un hombre bueno en la cama, y uno malo, pero hay un par de técnicas que, según la web, disminuyen tus posibilidades de besar más sapos. De acuerdo a varios tips, sean de abuelita o de redes sociales, existen ciertas habilidades no sexuales que revelan a un buen (o mal) amante; algunas son raras, otras tienen sentido, pero ¿por qué no experimentar?

Habilidad para montar caballo: Dicen que las mujeres que saben montar bien un caballo, saben cómo montar otras “cosas”. ¡Yee-haw!

Honestidad: Si puedes hablar francamente del sexo sin sentirte avergonzada, serás buena en la cama. Esto sucede porque podrás comunicar tus necesidades, dar instrucciones sobre tu propio placer y discutir tus fantasías sexuales. Y siendo sinceros, esto tiene mucho sentido.

Genios informáticos: Dicen que los programadores se guardan una frustración sexual muy intensa, así que saben llevar la pasión de su estrés a la cama. También dicen que no tienen mucha vida sexual, así que le echan el doble de ganas.

Sabe bailar: Ésta es una técnica popular. Dicen que si sabes bailar bien (osea que si tienes talento natural), sabes cómo mover tu cuerpo en la cama. ¿Recuerdan la peli de Magic Mike? No es por nada, pero nadie puede negar que Channing Tatum no parezca un buen amante.

Sabe de yoga: Alguien que es flexible, puede soportar hasta las posiciones más extrañas; además está en control de su cuerpo y de su respiración. Creo que no sólo aplica al yoga, sino a cualquier ejercicio.

Puede escuchar: La gente que pone atención a lo que dices y además a la forma en que reaccionas a ciertas cosas, podría ser más detallista contigo. Y no me refiero a regalos, sino a tus fantasías, lo que te causa placer, y tu cuerpo en general.

