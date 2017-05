Guanipa denunció situación de Venezuela desde el Senado de Colombia

El diputado a la Asamblea Nacional (AN) y Secretario General Nacional de Primero Justicia, Tomás Guanipa, denunció este miércoles la situación de Venezuela en el Senado de Colombia y aseguró la intención de aplicar una Constituyente viola la Constitución y profundiza la crisis.

Insistió en que es que se trata de una acción inaceptable porque el problema no es la Constitución, que pretende ser reescrita, el verdadero problema es que, a su juicio, el Gobierno no cumple las leyes. Aseguró que esto es una nueva estrategia para no llamar a elecciones.

“Tratan de retrasar las elecciones de gobernadores, pospuestas desde diciembre pasado, y las de alcaldes, que a deben ser convocadas este año, para que el pueblo venezolano no pueda expresar su rechazo al Gobierno”.

Finalmente, aseguró que, ahora más que nunca, es importante que la comunidad internacional le tienda la mano a Venezuela para que “supere sus problemas”.

“Es importante que el mundo vea como las fuerzas de seguridad han reprimido violentamente a los manifestantes que piensan distinto a ello. Es necesario que el mundo vea el nivel de descontento”.

Fuente: Globovisión

Por Confirmado: David Gallardo