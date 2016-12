Game of Thrones lidera ranking de las series más pirateadas por quinto año

El éxito de Game of Thrones es indiscutible. No sólo es una de las series de la TV de pago más vistas, sino que es uno de los temas obligados de los televidentes. Es por eso que no es raro que el drama de HBO lidere nuevamente la lista de las producciones televisivas más pirateadas.

Según publicó TorrentFreak, sitio que muestra las ficciones que más han sido descargadas ilegalmente en BitTorrent, el último episodio de la serie basada en la saga literaria “Canción de hielo y fuego” de George R.R. Martin fue compartido 350 mil veces en simultáneo, específicamente después del final de temporada.

De esta forma, el drama protagonizado por Kit Harington, Emilia Clarke y Peter Dinklage se ubica en la primera posición por quinto año consecutivo. Cabe señalar que, según el sitio, los números de descargas ilegales de este año no varía mucho en comparación a los años anteriores, ello debido al auge que han tenido las plataformas de streaming, como Netflix y Amazon.

En segundo lugar nuevamente se posicionó The Walking Dead. Mientras que en tercer puesto se ubicó Westworld, la serie protagonizada por Anthony Hopking y que debutó este año en las pantallas de HBO.

El top diez lo completa The Flash, Arrow, The Big Bang Theory, Vikings, Lucifer, Suits y The Grand Tour, respectivamente. Este último llamó la atención, ya que con sólo sus primeros tres episodios emitidos, el programa conducido por los ex Top Gear Jeremy Clarkson, Richard Hammond y James May obtuvo 18,9 millones de descargas ilegales.

