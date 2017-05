Freddy Guevara: no hay duda de que el régimen de Nicolás Maduro se está quebrando

Las caravanas han iniciado su recorrido en la mayoría de los estados del país

-En el marco de la movilización entre los estados convocada por la Unidad Democrática, el coordinador nacional encargado de Voluntad Popular y primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, diputado Freddy Guevara, destacó nuevamente la importancia de la lucha no violenta en la puja que mantiene el pueblo venezolano para poner fin al régimen de Nicolás Maduro. En ese sentido, señaló a los venezolanos que sus esfuerzos están teniendo éxito.

“Tenemos cuatro puntos de movilización el día de hoy, Santa Fe, Parque Cristal, la O’Higgins y la Avenida Páez. Desde estos puntos nos movilizaremos hasta el estado Vargas para continuar con la resistencia, pero lo más importante es que los venezolanos entiendan que estamos ganando. No hay duda de que el régimen de Nicolás Maduro se está quebrando, porque hemos recibido mensajes de voceros del oficialismo que nos dicen que desean una solución diferente a la violencia dictatorial que propone Nicolás Maduro. El mismo Rafael Ramírez, embajador de Maduro en la ONU, señaló que no está de acuerdo con este fraude constituyente. Esa es la fuerza de la lucha no violenta, porque vemos que cada una de nuestras acciones va sumando apoyos a nuestra causa y restándole apoyos al régimen.

Guevara aseguró que los venezolanos no se rendirán en esta lucha y destacó los objetivos esenciales de la lucha de resistencia no violenta que mantiene el pueblo contra el régimen. “Nosotros vamos a seguir exigiendo nuestros derechos y luchando bajo los principios de la no violencia. Queremos generarle ingobernabilidad al régimen de Nicolás Maduro, para que entienda que esta dictadura nadie se la va a calar. Queremos levantar conciencia y en tercer lugar demostrar que somos mayoría. Esto es lo que buscamos con nuestras manifestaciones, que quienes estén sosteniendo a Nicolás Maduro entiendan que las víctimas de la represión son responsabilidad de ellos y que solo ellos pueden ponerle fin”, destacó.

Las regiones se movilizaron para pedir fin a la dictadura

En el estado Lara, en la cabeza de la movilización que se dirige al estado Yaracuy, el presidente de la Comisión Permanente de Política Exterior de la Asamblea Nacional, diputado Luis Florido, indicó que ya ha llegado el momento de que Nicolás Maduro presente su renuncia y de paso a una transición democrática que permita lograr el cambio. Asimismo, aseguró que los venezolanos no abandonarán las calles hasta lograr el cambio.

“Nosotros marchamos desde el Cardenalito, el punto donde termina la autopista centro occidental y comienza Barquisimeto. Estamos en una marcha que le demostrará a Nicolás Maduro que el pueblo quiere un cambio. Este movimiento no pertenece a la dirigencia opositora, no pertenece a los diputados o incluso a los líderes sociales, sino al pueblo. Yo creo que toda la presión nacional e internacional lo que demuestra es toda la desesperación o frustración de los venezolanos. Yo nunca he creído en la presión exacerbada como mecanismo de lucha, pero tu siembras lo que cosechas y Nicolás Maduro ha llevado al pueblo a esto. Cada día es mayor el rechazo al régimen, y creo que ha llegado el momento de que Nicolás Maduro vea con seriedad que no puede mantenerse en el poder y de paso a una transición pacífica. Nosotros seguiremos en la calle, sin tregua hasta que logremos el cambio”.

En ese sentido, el coordinador regional en el estado Yaracuy, Gabriel Gallo, denunció que cuerpos de seguridad del Estado han puesto alcabalas para impedir movilización de los yaracuyanos. “Gobierno de Yaracuy instala alcabalas, INTTT, GNB y policías para impedir paso al encuentro Yaracuy – Lara. No podrán con el pueblo. A la altura del Ceibal, Yaracuy impiden paso de unidades. El pueblo pasa caminando, el propio gobierno hace el trancón en autopistas”, expresó.

Por su parte, en el estado Táchira, la alcaldesa del municipio San Cristóbal, Patricia Gutiérrez de Ceballos, encabezó una manifestación desde los barrios de la capital andina para exigir la libertad de todos los presos políticos y el fin de la represión.

“Nosotros estamos con el pueblo marchando desde los barrios de San Cristóbal, que se suman a esta lucha que no va a desistir en las calles hasta lograr la democracia. Seguimos junto a nuestros diputados, alcaldes, concejales y el pueblo para decirle a Nicolás Maduro que no nos vamos a mover hasta que logremos el cambio. Marchamos por la libertad de todos los presos políticos, por la libertad de los venezolanos frente a la dictadura de Nicolás Maduro y su cúpula narcomilitar. Contra la represión nosotros tenemos la resistencia, nuestras marchas, las cacerolas, junto al pueblo en los sectores populares. ¡Fuerza y Fe!”.



Comunicaciones Voluntad Popular