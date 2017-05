Freddy Guevara: con el plantón demostramos que nuestra lucha es pacífica pero firme

El dirigente de VP anunció agenda de resistencia pacífica en la calle para esta semana

Al culminar la jornada del plantón nacional #NoMásDictadura, el coordinador nacional encargado de Voluntad Popular y primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, diputado Freddy Guevara, anunció que continuarán en resistencia pacífica en la calle esta semana. Asimismo, rechazó los episodios de represión en algunos Estados del país en los que hubo varios heridos y detenidos. “Con el plantón demostramos que nuestra lucha es pacífica pero firme”.

Guevara envió un mensaje a quienes sostienen a Nicolás Maduro en el poder, asegurando que su silencio es la causa de que se hayan sumado más fallecidos en las protestas. “Nosotros no estamos esperando ninguna rectificación de Nicolás Maduro ni su combo, ojalá ocurra porque si ocurre Venezuela lo aplaudiría y esto se resolvería inmediatamente, pero estamos esperando más bien es que quienes sostienen al dictador, la Fuerzas Armadas Nacionales, los policías, los magistrados, las rectoras del Consejo Nacional Electoral, el Defensor del Pueblo y el Contralor entiendan que no tienen que hundirse con ellos que por su inacción es que están muriendo jóvenes en Venezuela”.

Aseguró que, tras 45 días de protesta, Venezuela entra en una etapa de verdadera demostración de resistencia, por lo que anunció jornadas de protestas pacíficas en la calle. Para este martes 16 de mayo se espera en la sesión de la Asamblea Nacional la instalación del Frente por la Defensa de la Democracia contra el fraude constituyente; el miércoles 17 de mayo marchas nocturnas en Caracas desde Parque del Este y La Villa; jueves 18 de mayo movilización al oeste de Caracas; sábado 19 de mayo movilización #SomosMillones “para demostrar fuerza, se debe lograr una movilización gigante”, dijo.

“En esta etapa definiremos si Venezuela es libre o será una sucursal de Cuba. La palabra resistencia se pone a prueba es ahora cuando ya tenemos 45 días en la calle y hemos avanzado de una manera determinante. Nicolás Maduro está rodeado, tiene divisiones internas, tiene al pueblo en la calle y la comunidad internacional lo desprecia. Divisiones claves como la de la Fiscal General van a seguir ocurriendo y estamos convencidos de que hemos llegado a una nueva etapa que es en la que vamos a lograr definir si Venezuela es libre o se convierte en una sucursal de Cuba. La paz existe cuando hay justicia, cuando hay libertad y cuando hay igualdad, por lo tanto en la situación que vive nuestro país para conseguir la paz debemos aumentar el conflicto y demostrar a quienes sostienen a Nicolás Maduro que este pueblo venció el miedo y que es una decisión histórica e irreversible”.

Guevara insistió que sólo la perseverancia del pueblo venezolano en las calles hará la presión necesaria para que Nicolás Maduro pierda los apoyos que aún lo sostienen en el poder. “Si queremos parar esta destrucción del país, si queremos parar el hundimiento del Titanic quienes sostienen a Nicolás Maduro tienen que ponerse del lado de la Constitución y del pueblo porque de otra manera nosotros seguiremos en la calle y no nos van a devolver a nuestras casas, no va a haber tranquilidad para la dictadura mientras que el pueblo no tenga paz. ¿Está Nicolás Maduro más fuerte o más débil, estamos más cerca de lograr el cambio o más lejos? La respuesta es obvia, está mucho más débil, estamos más cerca de la hora del cambio por eso tenemos que continuar este camino, que no es fácil, que requiere aguante. No tengan duda hermanas y hermanos que estamos en la etapa final de la dictadura y eso lo han conquistado ustedes en la calle luchando por la libertad y el cambio en Venezuela”.

Comunicaciones Voluntad Popular