Fotografías de Atardeceres Espectaculares para Inspirarte

En ocasiones hemos hablado sobre la receta Photoshop para potenciar tus atardeceres. Y si rebuscas en el histórico de archivos de dZoom, verás que también te hemos dado Los 11 Mejores Consejos para Fotografiar Salidas y Puestas de Sol.

Hoy, y para cerrar el círculo, hemos estado buscando algunas fotos que te puedan servir de inspiración. Más que nada por si te apetece salir este fin de semana, cámara en mano, a ver si cazas un atardecer inolvidable. ¿Te apuntas al plan?

Fire, Air, Earth and Water

Sunset

Lookout

Rush II

Manhattan Beach Pier

Sunset at Traveler’s Inn

The Open Road

Sunset Slash

Sunset

Lost Sensation

Hanging Out of the Chopper

DZoom