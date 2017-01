Fisting: ¿Qué es y por qué duele si no se practica?

¿Deberían existir límites en el sexo? Creemos que no, aunque muchas personas los tienen al momento de entregarse en la cama por miedos, inseguridades, principios o simplemente cosas que no son de su agrado. El fisting puede ser una de las actividades sexuales que toca el límite de las personas, pero no te preocupes que nosotros te explicaremos de que se trata y si te decides a practicarla, te daremos las precauciones necesarias.

El primer término o significado que tenemos cuando se habla del Fisting es que es una actividad o práctica sexual que consiste en la introducción de la mano o parte del brazo en la vagina o ano. Usualmente se realiza con personas interesadas en prácticas “extremas” del sexo como el BDSM.

¿Cuáles son las diferencias entre la vagina y el ano con respecto del fisting? La vagina puede ser más resistente a esta actividad, puesto que está diseñada para soportar una expansión muscular (capacitación para los partos), sin embargo el ano puede tener varios riesgo sumamente peligrosos por los esfínteres que posee.

Fisting anal

Con respecto a los esfínteres, el ano tiene dos (uno externo y otro interno) y ambos deben dilatarse lo suficiente, porque si no se hace, puede realizarse un desgarre intestinal que solo puede ser reparado o curado con una cirugía para cubrir la hemorragia que puede darse por la falta de cuidado. Lo más importante para esta práctica sexual es la relajación y la dilatación, puesto que el esfínter interno del ano no se controla a gusto del sumiso y si se ignora este hecho puede ser muy doloroso.

Posiciones para el fisting

Existen tres posiciones en las cuales vas a poder ejecutar el fisting. Te las presentamos a continuación:

Silent duck: Colocarás la mano como si fuera el pico de un pato. Esta posición es muy usual para iniciar.

Super druper: Coloca las manos como si fueras a realizar una plegaría, giralas 90° y pídele a tu pareja que abra las piernas. Está se usa comúnmente para la doble penetración.

El puño: El pulgar se coloca entre el dedo índice y el dedo medio después de insertar la mano en el ano o vagina de la pareja.

¿Cuáles son las precauciones que debes tomar?

Trata de usar lubricante con base de agua en abundancia

Evita usar anillos o cualquier objeto al momento de introducir la mano.

Si quieres una higiene de alto nivel, usa guantes de latex desechables.

Si vas a tener sexo anal después del fisting, usa condón puesto que muchos vasos sanguíneos quedan abiertos en el recto. así evitas cualquier ETS.

Fuente: Atrévete Shop

Por Confirmado: David Gallardo