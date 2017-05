Far Cry 5 se ambientará en la época actual según nuevos rumores

¡Sigue los rumores sobre Far Cry 5! Si hace unos días os contamos que el nuevo Far Cry podría estar ambientado en el Oeste, hoy os queremos informar sobre un nuevo rumor que adelanta una nueva ambientación para el esperado juego de Ubisoft. Según una nueva fuente, Far Cry 5 tendrá lugar en la época actual y nos pondrá en la piel de un policía que tendrá que enfrentarse a un grupo armado que ha ocupado casas y ranchos de una zona que podría ser Montana en Estados Unidos. La fuente no está del todo segura de que Montana sea la ambientación definitiva, pero sí asegura que el nuevo Far Cry nos llevará a la actualidad y estará ambientado en Estados Unidos.





Resulta curioso que Montana también estaba presente en la filtración de Far Cry 5 de hace unos días, aunque en aquella ocasión se aseguraba que la ambientación nos llevaría al Oeste. Evidentemente, se trata de un rumor y tendremos que esperar hasta que sea la propia Ubisoft la que anuncie de forma oficial o desmienta el lanzamiento y la ambientación de la próxima entrega de la exitosa saga de Ubisoft. Les recordamos además que durante los últimos días también se ha hablado sobre el posible lanzamiento de Far Cry 3 Remaster, aunque, como les decimos, tendremos que esperar detalles oficiales de Ubisoft.

La buena noticia es que todo apunta a que no tendremos que esperar demasiado, y es que Far Cry 5 podría ser uno de los grandes protagonistas de la conferencia de Ubisoft en el E3 2017.





hobbyconsolas

Por Confimado: MariGonz

