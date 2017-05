Factores políticos entregan documento al Rector Rondón en rechazo a iniciativa de Asamblea Nacional Constituyente

El Rector Principal del Consejo Nacional Electoral, Luis Emilio Rondón recibió en la sede del CNE a los miembros de la denominada Plataforma en Defensa de la Democracia y a diputados de la fracción de la Unidad quienes consignaron comunicaciones dirigidas al Poder Electoral manifestando su preocupación por la iniciativa para una Asamblea Nacional Constituyente presentada por el presidente de la República la semana pasada.

A primera hora Rondón recibió a Gustavo Márquez, Oly Pimentel, Anaelisa Osorio, Santiago Arconada y Gonzalo Gómez quienes reiteraron lo manifestado en el documento al CNE en el cual afirman que la iniciativa del presidente de la República no tiene ningún fundamento “en los hechos ni el derecho”.

El documento de la Plataforma en Defensa de la Democracia reza textualmente que “lo enunciado por el convocante (o pretendido tal) como motivo de justificar su desaprensivo decreto, no se corresponde a lo preceptuado en nuestra Constitución como finalidades de una Asamblea de esa naturaleza. Por el contrario, se trataría en este caso de una descarada desnaturalización de la figura de la Asamblea Nacional Constituyente, al convertirla en el arma circunstancial de estrategia o táctica política de un grupo irrespetando su carácter histórico fundamental”.

Sostienen que “las tragedias personales y sociales que viven los ciudadanos en cuanto a alimentación, salud, seguridad personal y social, y otras situaciones, no se resuelven con un debate constituyente”.

Ratificaron su criterio coincidente con el del Rector Rondón de que el Presidente de la República no está facultado para convocar la reunión estelar que está dispuesta en nuestra Carta Magna ya que el Pueblo de Venezuela es el depositario del poder constituyente originario.

Consideran que un Presidente con altísimo nivel de rechazo, que en lugar de permitir la consulta al pueblo para que este decida válida y democráticamente sobre su permanencia o no al frente del ejecutivo, es un “convocante” que no solo carece de base constitucional, sino que no posee, en este momento, el sustrato de legitimidad necesario para propiciar una nueva constitución en el país.

Luis Emilio Rondón recibió el comunicado dirigido también al resto del cuerpo colegiado ratificando lo que ha venido expresando desde que el Presidente de la República presentó la iniciativa al CNE, insistiendo que el poder electoral debe devolverle al proponente la iniciativa que tiene visos de inconstitucionalidad.

También el Rector se reunió con miembros de la fracción parlamentaria de la Unidad quienes igualmente consignaron otro documento dirigido al Poder Electoral donde expresan su más firme rechazo a la iniciativa del presidente por considerarla “que configura un golpe de estado continuado contra la Carta Magna”.

Asistieron a la reunión con Rondón, Enrique Márquez, Maribel Guédez, William Barrientos, Carlos Valero, Ylidio Abreú quienes exigen en su comunicación al poder electoral la inclusión de un referendo de convocatoria a la Constituyente en estricto cumplimiento a lo establecido en el artículo 347 de la Constitución.

Solicitan igualmente que el CNE publique el cronograma electoral de las elecciones regionales y las elecciones municipales que deben realizarse a más tardar a finales de año e iniciar en lo inmediato acciones inherentes a la actualización del Registro Electoral y todas las actividades que garanticen que el pueblo se exprese democráticamente de forma libre y soberana.

Fuente: Nota de prensa

Por Confirmado: David Gallardo