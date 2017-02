Este jueves 23 de febrero aprobarán voto de censura contra Ministro de Energía Eléctrica

Al abordar el primer punto del Orden del Día de la sesión de este martes, el cual establecía la comparecencia del Mayor General Luis Motta Domínguez, Ministro del Poder Popular para la Energía Eléctrica, el presidente de la institución, diputado Julio Borges (Unidad-Miranda) solicitó al Secretario de la Cámara que comprobara si el referido funcionario se encontraba o no en el lugar, sede de la Asamblea Nacional.

Luego que el Secretario José Ignacio Guédez informó que Motta Domínguez no había acudido al llamado hecho por la plenaria de la Asamblea Nacional, el presidente Julio Borges indicó lo siguiente: “Este es el procedimiento que se debe cumplir para que el Ministro Motta Domínguez presente su defensa y para que le explique al país cuál es la actual situación del sector eléctrico”.

Seguidamente tomó la palabra el diputado Jorge Millán (Unidad-Dtto. Capital), presidente de la Comisión Especial que elaboró el informe, destacó que si el Gobierno nacional quisiera resolver el problema eléctrico del país el general Motta Domínguez, sencillamente, no sería el titular de ese importante despacho.

“En el informe que se aprobó la semana pasada se explica suficientemente la responsabilidad que el general Motta Domínguez tienen en todo esta grave situación eléctrica que atraviesa el país. La Comisión Especial que estudió el tema citó en tres oportunidades a ese funcionario y éste nunca atendió el llamado del Parlamento”, informó Millán.

El parlamentario agregó que Motta Domínguez debe explicarle al país qué paso con los 25 mil millones de dólares que supuestamente se han invertido en el sector eléctrico, cuál es el estado actual de las plantas eléctricas del país y por qué siguen habiendo apagones en varios estados de Venezuela,

“La Contraloría general de la República debería ocuparse de esos temas no estar diciendo que la Asamblea Nacional está en desacato”, dijo Millán no sin antes explicar que ante la no comparecencia de Motta Domínguez propone que se abra un lapso de 48 horas para que éste siga teniendo oportunidad de presentar sus alegatos, tal como lo establece la Carta Magna.

“Propongo que en dos días, es decir, el jueves 23 de febrero, volvamos a abordar el tema y en esa sesión realicemos un debate sobre la posibilidad de aprobar o no un voto de censura en contra del Mayor General Motta Domínguez, actual Ministro de Energía Eléctrica”, agregó Millán.

Antes de pasar a otro punto del Orden del Día el presidente de la Cámara, diputado Julio Borges afirmó que no comparecer ante la plenaria de la Asamblea Nacional para informar sobre la grave crisis eléctrica es una burla a toda la familia venezolana.

“El próximo jueves debatiremos sobre la moción de censura contra este ministro”, precisó Borges.

Marco Legal

Es importante señalar que esta decisión está ajustada a lo establecido en los siguientes artículos:

187, Numeral 10 de la Constitución Nacional: Corresponde a la Asamblea Nacional: “Dar voto de censura al Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva de la República y a los Ministros o Ministras. La moción de censura solo podrá ser discutida dos días después de presentada a la Asamblea, la cual podrá decidir, por las tres quintas partes de los diputados y diputadas, que el voto de censura implica la destitución del Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva o del Ministro o Ministra.

Asimismo se está cumpliendo con lo contemplado en el Artículo 120 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional el cual establece los procedimientos sobre las interpelaciones o comparecencias de altos funcionarios.

Se conoció que tan pronto culminó la Sesión Ordinaria del pasado miércoles 15 de febrero la Junta Directiva del Parlamento emitió dos sendas comunicaciones: una dirigida al Vicepresidente Ejecutivo de la República, Tareck El Aissami a efectos de que tuviera conocimiento de la decisión tomada por la Cámara y una segunda misiva dirigida directamente al general Motta Domínguez a efectos de su comparecencia.