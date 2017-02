Esta es la primera pelota de béisbol inteligente

Cierto que el béisbol no es un deporte predilecto en España, pero en América se practica desde temprana edad y mueve millones de dólares. Pero que sea un deporte minoritario en nuestro país no quiere decir que no haya gente que lo practique o siga los acontecimientos deportivos, y resulta curiosa la campaña que ha salido en la financiación colectiva de Kickstarter donde se está creando la que sería la primera pelota de béisbol inteligente del mundo, ideal por si quieres perfeccionarte en este deporte e incluso dirigida a los más profesionales para mejorar su destreza.

De nombre Strike, así es la denominación que recibe esta pelota de béisbol inteligente que es capaz de medir la trayectoria recorrida, la velocidad de su lanzamiento, su giro y así hasta 5 medidas que podrás estudiar y seguir a través de cualquier teléfono móvil gracias a su aplicación dedicada. A pesar de toda la tecnología que engloba en su interior, tanto la apariencia, como la textura y el peso es exactamente el mismo que una pelota de béisbol convencional.

La pelota de béisbol inteligente hace uso de un algoritmo para realizar un seguimiento de la bola representando el lanzamiento en una secuencia en 3D que puedes seguir vía la aplicación móvil de manera inmediata. Otras medidas como la velocidad de giro, la velocidad y el eje de rotación permiten al lanzador entender mejor sus fortalezas y debilidades con diferentes tipos de lanzamiento. Pero no es una pelota sólo dirigida al practicante habitual, sino también a los profesionales que podrán recibir un seguimiento de sus entrenadores para saber qué mejorar.

El diseño de la pelota de béisbol inteligente se compone de una placa de circuito con una unidad interna de medición, giroscopio y bluetooth para dispositivos externos. Además está confeccionada a prueba de impactos, y es capaz de aguantar golpes de más de 120 millas la hora.

Además la duración de su batería es de 12 horas de uso constante, y 48 horas en espera. El precio de la pelota de béisbol inteligente es de 130 dólares para aquellos que inviertan en Kickstarter.

[Fuente: DigitalTrends]