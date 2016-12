Ensalada de lentejas con tomates secos (Fotos)

Os podréis imaginar que por el amor de profesamos hacia la legumbre hemos probado varias ensaladas de lentejas a lo largo de estos años, además en nuestras casas se han hecho de vez en cuando varios tipos de preparaciones, casi siempre ricas pero muy simplonas, pero para nuestra sorpresa hace unos días improvisamos la que para nosotros va a ser nuestra ensalada de lentejas definitiva, ya sabéis, ingrediente arriba ingrediente abajo, pero la definitiva. Nos pareció una preparación muy fácil de realizar y diferente en cuanto a los ingredientes porque estas ensaladas de legumbrescreemos recordar que siempre las hemos hecho con tomate, pimiento o atún. ¿Cual es entonces el éxito de esta elaboración? pues varias cosas, primero las guarniciones cárnicas todas ellas, luego el rico toque de salsa de soja y algo importante, tomarla no muy fría, este último detalle creemos que es fundamental porque con estos aderezos ya os adelantamos que la ensalada gana. ¿Queréis saber pues cómo elaborarla?.

Y no os compliquéis, con respecto a las lentejas no hace falta cocerlas en casa, nosotros ya tenemos claro cuáles son las mejores para estas elaboraciones frías, de hecho, hemos probando en varias ocasiones ensaladas de legumbres con varios tipos de conservas y éstas que hoy os traemos son un auténtico triunfo. Se trata de las lentejas de la marca navarra Ja’e, Es una empresa de la que ya os hablamos hace unos años en varios post, somos fans absolutos de ellas, mucho mejores que muchas de las lentejas en conserva de alta gama que hayamos probado. Y ya sabéis que en general no somos usuarios de legumbres en conserva, pero con estas lentejas hacemos una notable excepción. Son las mejores, y sin competencia y aunque el resto de legumbres de la marca son muy correctas, sus lentejas son excepcionales, piezas castellanas enteras, tiernas, buenísimas. Un verdadero lujo si las encontráis en vuestra tienda (las venden también en algunos El Corte Inglés) porque es un fondo de despensa fundamental para todo el año, incluso en un momento pueden quedar excepcionales en caliente, ya os lo mostramos hace años con nuestras lentejas express que quedan de vicio.

Vamos pues con esta rica y refrescante receta de Ensalada de lentejas para 2-3 personas, 350gr de lentejas escurridas, 1pechuga de pollo asada o rustida de 140gr, unas ramas de cebollino. 1 manzana Pink Lady o similar, 6-8 tomates secos,80gr de queso de cabra semicurado, 50gr de alcaparras, trocitos de aceituna y unos pocos piñones. Para el aliño 1cucharada y media de salsa de soja, aceite de oliva virgen extra (el mejor que podáis adquirir), vinagre de Jerez reserva y un poco de sal.

Lo primero que haremos y a primera hora de la mañana es poner en remojo los tomates secos, preferiblemente en aguacaliente y durante unas 2 horas. Podéis aprovechar y remojar muchos más, luego los secáis y los metéis en aceite de oliva, os durarán mucho tiempo y ya sabéis que son deliciosos.

Una vez listos, vamos con las lentejas, desembotar a golpes con la mano en los laterales del vidrio, escurrirlas bien en un colador bajo el chorro de agua fría, y bueno, mirar que entereza y presencia.

Y bueno, tan fácil como empezar a montar la ensalada, las pondremos en la ensaladera y le pondremos primero (por ejemplo) las alcaparras.

Luego los tomates troceados.

Luego las aceitunas fileteadas, éstas que usamos son aún las que recogimos de nuestro terreno aquí de Madrid. ¿Os acordáis cuando hicimos la recogida de aceituna de Madrid?. Qué ricas…

Ahora vamos con el troceado de la pechuga de pollo, podéis utilizar una pechuga asada por vosotros, o incluso una rustida a la plancha, pero para más inmediatez, y de paso os la enseñamos, la empresa cordobesa La Carloteña vende unas pechugas de pollo envasadas al vacío realmente fantásticas, con un gran sabor y jugosidad, muy pero muy auténticas. Si accedéis a ellas ya nos diréis si para unas prisas o para evitar el caloraco que hace ahora en las cocinas, no son una buena idea. Ah, y se encuentran muy fácil en las grandes superficies, nosotros las adquirimos en Carrefour Planet.

Troceamos el pollo sin la piel y en tacos menudos.

Se los echamos.

Ahora el queso en tamaño similar.

También abundante cebollino picado, no os cortéis.

Por último la manzana, atención, para que la manzana no se os oxide cortarla en trocitos y sumergirlos con parte delaceite de oliva que vayáis a echar a la ensalada. Os aseguramos que una vez sumergidos en él aguantarán sin oxidarse dentro de la ensalada hasta que la misma se eche a perder.

Una vez ‘engrasados’ los echaremos a la ensalada junto con los piñones y el aliño, éste último al gusto. Nosotros corregimos las cantidades expuestas con un poco más de sal, que no soja, pero no lo vamos a cambiar porque igual os gusta así.





Listo, remover bien y a disfrutar. Ideal para tomar así del tiempo o un pelín más fría, pero poco, hacednos caso

También es ideal para llevar en tupper, por supuesto, los ingredientes no se echan a perder con el paso de unas horas, daros cuenta que no lleva hortalizas o lechugas y la manzana, sin problema, en fin, tenéis que probar esta sencilla técnica para daros cuenta de lo que os decimos.

Insistimos, esta ensalada de lentejas está riquísima y se trata es un plato muy saludable.

