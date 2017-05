Enrique Mendoza: La Desesperación de la GNB y la PNB esta recrudeciendo la violencia

Enrique Mendoza, Ex Gobernador de Miranda y Presidente de COPEI Miranda, aseguró que lo ocurrido el pasado miércoles 10 de mayo, quedó en evidencia la desesperación de la Guardia Nacional y la Policía Nacional ya que han empezado a ejecutar todo tipo de actuaciones fuera de control y claro está, fuera de la Ley.

Mendoza llamó a los funcionarios, agentes de la GNB y la PNB, “no se dejen manipular por sus jefes inmediatos, ya que cuando cometan un acto de desafuero ellos no darán la cara por ustedes. Les digo, lo que están logrando, es caer en odio y el desprecio de la comunidad que ya comienzan a sentir la gente, con o sin uniforme tendrán que pagar por ese comportamiento fuera de control en su momento dado, señores que portan uniformes tienen que meterse en la cabeza que los colectivos son sus verdaderos enemigos, las escenas del miércoles vistas y que hasta hoy recorren el mundo entero no son reversibles”.

Finalmente el abanderado de la tolda verde precisó que disparar a quema ropa ya no con perdigones sino con molondronas (metras), o en vez de disparar las lacrimógenas al aire sino hacerlo de forma directa, golpear con escopetas o fusiles a una persona o caerles a patadas, todo eso no es más que signos de desesperación, por tal razón recomienda “cojan mínimo” y no se dejen utilizar.

Nota de Prensa