Elvis Andrus: “Quiero que este año sea mejor a nivel personal y colectivo”

El campocorto de los Rangers de Texas se prepara para afrontar su noveno entrenamiento primaveral en las Grandes Ligas

Los Rangers de Texas inician un nuevo año en los entrenamientos primaverales mentalizados en lograr el anillo de Serie Mundial, un objetivo que ha sido esquivo en los últimos años, reseñó Top Level SC, empresa que representa al pelotero caraqueño.

Uno de los pilares principales y líderes del conjunto texano es el campocorto venezolano, Elvis Andrus, quien jugará su novena temporada defendiendo los colores de un equipo y busca trabajar de la mejor manera para hacer de este año una temporada inolvidable.

“Llego a otro Spring Training, ya son 9 años con el equipo, venimos a trabajar, a ponernos en forma, retocar los aspectos del juego. Volver a estar con los compañeros para crear esa hermandad con miras al nuevo año”, comentó Andrus previo al inicio de los entrenamientos primaverales.

En números, 2016 fue un año tope para Andrus, su .302 de average (el mayor en su carrera), sus 69 carreras impulsadas o sus 8 cuadrangulares, firmaron un nuevo rendimiento del pelotero criollo en la gran carpa.

“Quiero que este 2017 sea mejor que el 2016, personalmente y a nivel colectivo. El año pasado fue una muy buena temporada, pero no tuvimos suerte en la postemporada, a pesar de tener un buen equipo no seguimos, pero así es la pelota. Estamos enfocados buscando tener un mejor año, hay que comenzar fuerte”, expresó.

A nivel colectivo, Texas quedó campeón de la División Oeste por segundo año consecutivo, aunque nuevamente no le alcanzó en los playoffs para llegar a la Serie Mundial, por lo que el inicio de una nueva temporada, trae consigo nuevas ilusiones.

“Los Rangers seguirán siendo ese equipo que empuja. Sentimos esa deuda con los fanáticos y con nosotros mismos, eso será una motivación para todos. Nuestro primer propósito es volver a clasificar en nuestra división, para eso hay que dar el 1000% y al final llegar a la Serie Mundial y ganarla, eso lo anhelamos todos”.

Elvis se refirió a lo que será el inicio de Venezuela en el Clásico Mundial de Beisbol, torneo al que ya había ido en oportunidades anteriores y que este no asistirá al estar recuperándose de su lesión.

“Espero que le vaya muy bien, mejor que el Clásico pasado. Un equipo con jugadores nuevos, pero muchos de los jugadores han ido a varios clásicos, esa es algo muy positivo. Espero que todos se mantengan saludables, desde aquí yo seré el primero en darle porras. Les deseo la mayor de las suertes y éxitos, que le den ese campeonato al país que tanto lo necesita (…) Esta temporada me operaron de una hernia inguinal y me siento mejor, no al 100% pero me siento muy bien, hemos estado rehabilitando, yo sé que si Dios quiere para el inicio de la temporada estaré a tono”, acotó.

eluniversal

Por Confirmado: María González