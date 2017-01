El sexo es mucho más que eso

Mucho más que sexo, esto es lo que pretende ser este espacio. El sexo está en todas partes. Y, a pesar de que nos envuelve esta temática de manera directa e indirecta, aún sigue siendo un tabú. Incluso me atreveré a decir que, a menudo, confundimos las cosas. Reducimos a una especie de gimnasia sexual todo aquello que forma parte de nuestra sexualidad. Y no es que la parte más física, más movida y más corporal del sexo no sea importante, pero es muy habitual que, a veces, muchas personas piensen solamente en tener un buen rendimiento a nivel físico y se olviden de otros aspectos que configuran nuestra sexualidad.

Aquí, en este espacio, intentaremos ampliar nuestra visión sobre la sexualidad. Pretendemos dejar atrás esa miopía que hace que solamente veamos aquello que tenemos delante y nos prohíbe ver qué hay más allá de un concepto como el sexo.

¿Para qué nos sirve la sexualidad? Quizás muchos lectores y lectoras piensen, en primer lugar, en la parte lúdica y divertida del sexo, lo que llamaremos la función erótica. Y es un de los aspectos más importantes de nuestra vida sexual, hoy en día. Pero es un concepto muy amplio que iremos viendo y conociendo en cada nuevo artículo.

Las funciones de la sexualidad

La sexualidad tiene, básicamente, tres funciones:

· Reproductiva

· Erótica

· Comunicativa

Si bien es cierto que la función reproductiva podía ser, aparentemente, la función principal, hoy en día queda relegada a un intervalo de tiempo muy concreto en la vida de una persona adulta: cuando desea ser padre o madre. Y en ese momento también deberían ser importantes las otras dos funciones.

Pero, como íbamos diciendo, la función reproductiva parece que solamente cobra importancia en una etapa concreta de la vida de una persona. En cambio, la función erótica y la función comunicativa son importantes desde que nacemos (incluso desde antes de nacer) y hasta que nos morimos.

La erótica es aquella función que nos permite dar importancia al erotismo, a la sensualidad, a la diversión, a las buenas sensaciones (por supuesto), etcétera. Y es aquella a la que, actualmente, se le está dando especial importancia. El error sería reducir la sexualidad únicamente al erotismo y no tener en cuenta las 3 funciones en su conjunto. De hecho, hoy en día, las principales confusiones sobre qué es la sexualidad y cómo deberíamos vivirla radican en esta función, en la confusión sobre lo que implica el erotismo. Pero eso lo veremos en otra ocasión más ampliamente.

Y, finalmente, la función comunicativa. La sexualidad es una manera de comunicarnos con nosotros mismos y con el otro, por ejemplo, con la pareja. Es una oportunidad para mostrarnos tal y como somos en esta esfera tan íntima de nuestra vida. Y a pesar de ello, muchos de los tabúes que envuelven esta área hacen que nos escondamos total o parcialmente más que mostrarnos al otro y a uno mismo tal cual somos.

A través de ‘Mucho más que sexo’ navegaremos por todos estos aspectos y otros más para poder debatir y ampliar la visión que tenemos sobre el sexo y sobre la sexualidad.

Espero que nos acompañéis a través de esta pequeña gran aventura llamada sexualidad para aprender a mejorarla, reducir nuestras dudas y ampliar nuestro abanico de conocimiento en esta área básica de nuestra vida. Hasta la próxima!

