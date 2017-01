El neo-arte de la seducción: Conquístalos con nuevas estrategias hot

Estamos seguras que conoces a la perfección las reglas para atraer y retener al hombre que te interesa: coquetearle, resaltar las características que tienes en común con él, sacar a relucir tu lado más sexy y mostrarle mucho interés. Pero así como estas tácticas pueden funcionar de maravilla en un principio, quizá la relación no sea muy duradera, pues no está asentada en soportes firmes. Por eso te proponemos otro método de seducción, uno basado en tu propia aceptación. Así no sólo conquistarás al hombre que tanto deseas, sino que también estarás seduciéndote a ti.

Dos y Don’ts en la cama

DO…

– Haz ruido si estás excitada, así él sabrá si lo está haciendo bien o mal.

– Dale ideas de lo que te gusta y lo que no. Él te lo agradecerá mucho.

– Bésalo por todos lados. A ellos también les gusta ser totalmente explorados.

– Quítale la presión. Nada les excita más que una mujer tome la iniciativa de vez en cuando.

DONT’S…

– La responsabilidad del sexo seguro no es sólo de él. Es tu salud, así que ¡cuídala! Lleva siempre un condón.

– No le hables NUNCA de lo que hacía tu ex novio en la intimidad. A menos que quieras vivir con ese fantasma por siempre.

– No te cierres a nuevas posiciones o ideas. Pruébalas. Si no te gusta, por lo menos ya lo intentaste.

– No lo presiones si se tiene que ir a su casa después del sexo. Recuerda que no querrá ir a la oficina vestido igual dos días.

Guy Alert!



Saca tus armas de seducción:

– Vístete de rojo: es el color de la pasión, y el que tiene más efectos seductores.

– Ríe de sus bromas: eso sí, si te hacen gracia.

– Maquilla tus ojos y labios: son las facciones de la cara en las que más se fijan.

– Muestra tu cuello: exhibir uno de los sitios más vulnerables del cuerpo da el mensaje de ‘soy frágil y estoy interesada en que me protejas’.

– Dale chocolate: contiene el compuesto químico feniletilamina, que es el que genera la sensación de estar enamorado.

– Por más que quieras parecer interesante: sonríe.

Top 5 Seducciones que lo vuelven ¡loco!



– Que experimentes con su cuerpo. Pregúntale si le gusta lo que haces y si no, prueba algo diferente.

– Que no escondas tu cuerpo. Créeme que en lo que menos se fijarán es en los dos kilos que tienes de más o tu celulitis.

– Que le des una ayudadita para que logre excitarte. Enséñale cómo te gustaría ser tocada.

– Que al desnudarte descubra una ropa interior sexy y pequeña. Deja la cómoda y grande para los días en que estás de floja en casa.

– Que inicies el foreplay antes de reunirte con él con mensajes de texto eróticos en los que le narres un poco lo que sucederá cuando estén juntos.

Glamour.mx