Donald Trump volvió a criticar a la prensa para respaldar a su hija Ivanka tras la polémica por el boicot a sus productos

Nuevamente el mandatario apeló a las redes sociales para defender a su hija ante la negativa de algunas tiendas de comercializar sus productos



El presidente de los Estados Unidos volvió a respaldar a su hija Ivanka a través de las redes sociales, quien desde la semana pasada se encuentra en el medio de una polémica por la negativa de varias cadenas a seguir vendiendo sus productos por temor a un boicot.



“Estoy tan orgulloso de mi hija Ivanka. Ser tan acosada y maltratada por los medios y aún así continuar con su cabeza en alto, ¡es realmente maravillosa!”, escribió el mandatario en su cuenta de Twitter.

I am so proud of my daughter Ivanka. To be abused and treated so badly by the media, and to still hold her head so high, is truly wonderful!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 de febrero de 2017