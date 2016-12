Donald Trump aprovecha sus vacaciones para jugar al golf con Tiger Woods

El presidente electo de EEUU organizó una partida con la estrella deportiva en su receso navideño en el condado de Palm Beach, en la costa sureste de Florida

23 de diciembre de 2016

Infobae

Donald Trump y Tiger Woods juegan en el International Golf Club, propiedad del magnate neoyorquino, ubicado en West Palm Beach, al norte de Miami, acompañados de dos socios de este club de golf privado, según informó a la revista especializada Golf Digest una fuente cercana al próximo presidente de Estados Unidos.

Stephanie Grisham, vocera del equipo del magnate, explicó a los medios que no está definido cuántos hoyos jugarán el político y la estrella, pero anticipó que la partida puede durar hasta cuatro horas.



Trump siempre se ha mostrado como un admirador del legendario golfista y, en varias ocasiones, lo animó con mensajes a través de la red social de Twitter a que regresase a la competición, desde que el deportista anunció en 2015 su retirada indefinida del golf hasta no recuperar su mejor nivel.



Además, el presidente electo y el deportista, que tiene su residencia en el sur de Florida, han trabajado juntos en el diseño de un campo de golf en el emirato de Dubái.

Donald Trump is golfing with Tiger Woods this morning at Trump International Golf Club in Palm Beach. pic.twitter.com/ramedPAJS7

En varias ocasiones, Trump ha criticado al presidente estadounidense, Barack Obama, por jugar al golf en vez de dedicarse a gobernar el país. Así, en agosto pasado, el millonario republicano instó a Obama a que interrumpiera sus vacaciones y el golf para visitar el estado de Luisiana, que sufrió entonces graves inundaciones, y en una ocasión llegó a decirle que el presidente jugaba más a este deporte que el propio Woods.

“@TigerWoods: Can’t wait to get back out there and mix it up with the boys. –TW #heroworldchallenge” Great to have you back Tiger – Special!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 de diciembre de 2016