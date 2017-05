Diputada Larissa González: No funcionan ambulatorios en Delta Amacuro y Lizeta pendiente de la Constituyente

Durante el fin de semana la diputada a la Asamblea Nacional y Secretaria General de Acción Democrática, Larissa González visitó distintas comunidades fluviales del municipio Tucupita donde explicó la nueva estrategia de Nicolás Maduro para retrasar las elecciones vencidas desde el año 2017.

En un recorrido por Chaguaramas, San Miguel, El Caimán y La Gloria comunidades que parecen estar completamente olvidadas por el alcalde de Tucupita y la gobernadora del estado Delta Amacuro a juicio de González.

La líder de la tolda blanca denunció que ninguna de estas comunidades cuenta con un ambulatorio operativo que pueda auxiliar a los habitantes de dichas poblaciones rurales. González hizo énfasis en la localidad de El Caimán donde el centro asistencial cuenta con una matricula de 11 trabajadores que cobran sin trabajar porque no cuentan ni siquiera con una gasa para prestarle ayuda a los residentes.

En el caso, de la comunidad de San Miguel la enfermera asiste para cumplir su horario de trabajo pero no cuenta con insumos médicos para atender a quienes lo necesiten. La parlamentaria cuestionó como una pena que se repita esta deplorable situación en los ambulatorios a lo largo y ancho del estado cuando contamos con una mandataria que es especialista de la salud.

Por su parte, Larissa González también señaló que la visita no solo permitió conocer de cerca las necesidades de los deltanos sino explicarle de qué trata la nueva artimaña de Nicolás Maduro para perpetuarse en el poder con una Constituyente disfrazada que no se aboca a resolver las verdaderas necesitas del pueblo; Venezuela lo que necesita es un nuevo Presidente no ninguna Constituyente, finalizó.

Nota de Prensa