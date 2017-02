Desmantelan mataderos clandestinos de perros y caballos en la frontera

Darby Boulton, autoridad única de la Sociedad Protectora de Animales, dijo en esta ciudad que descubrieron sitios clandestinos de sacrifico animal sin control sanitario.

“Estuvimos en Rubio, San Antonio, Capacho y Ureña y muchos mataderos ilegales. La gente dice ‘voy a comprar esta carne aquí que me sale más económica’ y no se dan cuenta que los animales no tienen ni una vacuna. Hemos conseguido mataderos de perros, de caballos”, dijo Boulton quien señaló que en los próximos días darán información detallada sobre este hallazgo.

“Hemos conseguido que la carne de perro la estaban vendiendo en las calles de San Antonio como carne para esmechar, carne de caballo para el famoso salchichón cervecero que se está vendiendo más que todo en la parte de la frontera”, dijo la funcionaria quien agregó que fueron cerrados tres establecimientos mientras que una persona fue detenida preventivamente.

Reveló que se hacen operativos de supervisión a causa de los brotes de salmonela y brucelosis que se han registrado en el estado.

“Tengan cuidado con el consumo de leche que expenden en la calle porque no pasa por un proceso”, dijo Boulton quien recordó que han bajado los despachos y administración de vacunas de uso animal. Asimismo indicó que llegaron al país 150.000 dosis que serán entregadas a los pequeños productores, especialmente de pollos y cerdos.

Aunque no dio cifras reconoció que a los centros hospitalarios han llegado muchas personas con afecciones estomacales y vómitos y presumen que se trate por la ingesta de alimentos que no reúnen las condiciones para el consumo humano.

Boulton dijo que las personas que transporten animales en la frontera deberán tramitar la guía de movilización y de vacunación y señaló que se está evaluando el área donde se habilitara las aduanas o puntos de control de animales. También dijo que en Táchira fueron asignadas patrullas y motos para cumplir labores de protección animal.

EN