Descubre por que Kim Kardashian y Caitlyn Jenner no se hablan

A pesar de que Kim Kardashian fue una de las primeras que apoyo a Bruce Jenner cuando decidió hacer la transición para convertirse en Caitlyn, la polémica transgénero ha confesado que su relación con su hijastra no es la mejor.

Al parecer el trato de la socialité y el ex patriarca de la afamada familia, se fracturó por unas declaraciones que hizo Caitlyn en su libro “The Secrets of My Life”, en las cuales no se expresó muy bien sobre su exesposa.

“Le contaba a Kris sobre mis problemas con mi género antes de hacer el amor con ella, pero Kris insiste en que le tomó por sorpresa mi transición a Caitlyn”, comentó Jenner sobre la mamá de Kim Kardashian.

Cosa que supuestamente disgustó a la esposa de Kanye West, quien durante una entrevista en el programa The Ellen De Generes Show dijo “No creo que sea necesario, solo puedo decir que es injusto y las cosas sobre ella no son veraces. Le deseo todo el éxito del mundo a Caitlyn, pero no a nuestra costa”, cuando fue cuestionada sobre el padre de sus hermanas Kendall y Kylie.

Por su lado, Jenner explicó en “The Today Show Australia” que: “Hay un montón de drama en nuestro clan, soy consciente, y sé que es impactante para la gente, pero eso no quita que quiera a mis hijos, también a Kim… Para ser honesta, hace mucho tiempo que no nos hablamos. He decidido dejar que todo se calme, así que mantengo la distancia”.

Anteriormente en el programa estadounidense “The Talk”, Jenner aseguró que no se arrepiente de nada de lo que ha hecho. “Esta es mi historia, mi interpretación, y no está hecha maliciosamente. Es un libro sobre mis opiniones sobre cosas que han sucedido en mi vida… Cada vez que opino, sabes, siempre hay problemas con mi familia”.

Por Confirmado: Oriana Campos