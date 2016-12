Denuncian que Ministerio de Salud no recibió el pago del bono ‘hallaquero’

Desde el Ministerio de la Salud, el dirigente sindical de Hospitales y Clínicas de Caracas, Mauro Zambrano indicó que los trabajadores no se les ha otorgado el bono al Hospital Universitario de Caracas de 63.700 bolívares.

Zambrano exhortó al Presidente de la República Nicolás Maduro, para que se avoque a la situación. “No es posible que unos trabajadores se le otorgue el bono y a otros no, porque no hay trabajadores de segunda ni de tercera, todos ejercemos la misma labor y le exhortamos al presidente desde ya que se les otorgue el bono, porque la ministra Luisana Melo nos comunicó en una reunión que no se otorgaría, pero al Hospital Universitario de Caracas, a los Bomberos de Caracas, al CNE, al Ministerio del Trabajo sí y hay más de 290 mil trabajadores que no se lo han otorgado”.

El dirigente sindical de Hospitales y Clínicas de Caracas, recordó la grave crisis que atraviesa el país y los trabajadores de la salud, el déficit de insumos, las fallas en infraestructuras como los quirófanos que no están habilitados para hacer intervenciones.

“Nosotros el día de hoy (lunes 26 de diciembre) nos sumamos a la protesta o las acciones que se emprenderán los trabajadores de los distintos entes de salud para apoyarlos, estamos en descontento con la situación por no otorgar el llamado ‘bono hallaquero’ a los trabajadores”, puntualizó Zambrano.

Unión Radio