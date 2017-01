Denuncian movimiento en cuentas de soldado que iba en helicóptero desaparecido en Amazonas

Milagros Sanoja, madre de Alejandro de Jesús Mariño. soldado tripulante del helicóptero MI17V5, denunció que las cuentas bancarias han sido movidas cuatro veces después de su desaparición el 30 de diciembre.

“Los registros fueron los días 3, 5, 18 y 23 de enero -después de la pérdida de la aeronave. Por esa razón, no pierde las esperanzas de que el joven soldado esté vivo”, reseñó el diario 2001.

Milagros aseguró que su hijo fue montado a la fuerza en el vuelo, debido a que al soldado le correspondía salir de permiso el 27 de diciembre. También afirmó que ni siquiera el comandante del 521 Batallón Urdaneta, lugar donde Alejandro prestaba servicio, tuvo conocimiento del viaje. “Ese día las condiciones climáticas no estaban aptas para realizar el vuelo”.

Ella sospecha porque el helicóptero estaba tan cargado de alimentos al momento del despegue, y solo se llevaron a dos soldados del batallón.

Sanoja viajó hasta Puerto Ayacucho buscando mayor información acerca del estado de la búsqueda. A pesar de ello, no recibió ninguna respuesta. Dice que los militares no les notifican a los familiares sobre la situación. “No dan respuesta sobre la búsqueda”, afirma.

“Yo llevaré esto hasta la última instancia. Daré lo más que pueda para poder encontrar a mi hijo”, agregó. “Nadie entiende el dolor de una madre; yo siento que mi hijo está vivo, pero necesito verlo. Yo no sé en qué condiciones está, eso es algo que no me deja dormir. Solo le pido a Dios que esté de vuelta pronto”

Señaló al presidente de la República: “Maduro se olvidó de nosotros y de sus soldados, ya basta de tanto desinterés de su parte. Debe investigar qué sucede”.

Asegura que tampoco el gobernador de Amazonas, Liborio Guarulla, ha hecho acto de presencia en la carpa donde permanecen los familiares que exigen respuestas.

Milagros Sanoja piensa volver a Puerto Ayacucho a presionar para que la búsqueda no pare. Dijo que no tiene dinero, pero venderá algunas de sus pertenencias para viajar.

