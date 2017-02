Defensa dice que Fiscalía de Panamá no tiene pruebas contra Mossack y Fonseca

La defensa de Ramón Fonseca Mora y de Jürgen Mossack, dueños del bufete Mossack Fonseca, epicentro del escándalo papeles de Panamá, dijo hoy que la Fiscalía panameña carece de pruebas que demuestren el delito de blanqueo de capitales por el que se les vincula a la corruptela brasileña Lava Jato.

Fonseca Mora y Mossack están detenidos preventivamente desde ayer, cuando iniciaron una indagatoria por el caso de su supuesta vinculación con Lava Jato, y se espera que este viernes continúen con la diligencia.

En las “30 páginas” del expediente al que ha tenido acceso la defensa “no ha dicho absolutamente nada” que señale cuáles son “los elementos que se concatenan y comprueban el hecho punible, que dice ser blanqueo de capitales, y cómo se vincula el imputado o los imputados con ese hecho punible”, afirmó la abogada Guillermina McDonald.

Explicó que existe una sociedad llamada Mossack Fonseca do Brasil, que no es propiedad de sus clientes sino de una “panameña abogada” cuyas señas “constan en el expediente” pero no reveló “porque es parte de la investigación” y en respeto al “principio de presunción de inocencia”.

“Mis clientes tenían con esta persona un contrato de representación. Mis clientes le vendían un producto que se llama sociedades y es esta persona quien finalmente vendía las sociedades a todos sus clientes, y ella tenía la obligación de saber a quién se lo estaba vendiendo”, añadió McDonald.

Apuntó que “todas las sociedades que se están mencionando” en el expediente y que no identificó “fueron vendidas a terceras y cuartas personas por esta persona (la abogada) que tenía un contrato de representación con mis representados”.

Se quejó de que pese a que esa abogada “es la número 1 en la providencia de indagatoria (…) ni la han allanado ni la han buscado”.

La defensora destacó además que el de blanqueo de capitales “es un delito contra la economía nacional y en ese expediente no se ha acreditado ni se ha demostrado, porque no existe, el hecho de que a través de las sociedades” de sus clientes “haya entrado a la economía nacional” dinero ilegal.

Tampoco hay indicios de que “sociedades que son de otras personas que supuestamente estén vinculados con los delitos que dice el listado, tengan que ver con dineros entrados aquí en Panamá”, aseguró.

McDonald denunció además que en el expediente constan “documentos sacados de internet por parte del Ministerio Público” panameño, y no producto de alguna “asistencia (judicial) de Brasil pedida por Panamá para que acredite ese hecho”.

Además aseguró que lo citado en el expediente “es lo mismo” que aparece en la investigación panameña por el caso de los papeles de Panamá.

“Tiene que ver con los ‘Panama Papers’ pero faltando al principio de lealtad procesal el Ministerio Público ha sesgado y ha abierto ese expediente y quien sabe cuántos más por estas sociedades, porque es lo mismo”, aseguró.

La Fiscalía panameña formuló cargos por blanqueo de capitales a Fonseca Mora y a Mossack, les dicto detención preventiva mientras terminen de comparecer, y les acusó de ser una “organización criminal” que ayudaba a lavar dinero en la trama de Lava Jato.

EFE