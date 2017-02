D’Amelio: Regionales están suspendidas hasta que finalice la renovación

Tania D’Amelio , rectora del Consejo Nacional Electoral (CNE), informó que el proceso de convocatoria para las elecciones regionales estará “interrumpido” hasta que finalice la renovación de partidos.

“La sentencia del 21 de octubre señala que los partidos que no se legitimen, de acuerdo con la norma, se debe ir a un proceso de renovación. En este momento está interrumpido el proceso de la convocatoria (a elecciones regionales), hasta tanto el proceso de renovación no concluya, porque no puedes violar los derechos de esas organizaciones que quieren postular en los procesos”, dijo en entrevista a Unión Radio.

La rectora del Poder Electoral indicó que el proceso de renovación culminará el 21 de junio porque hay un proceso de reparo. Aclaró que a pesar de esto, los comicios regionales se mantienen en los temas a tratar del CNE.

“Un Comité Técnico sigue su curso con la Junta Nacional que lleva el proceso, pero quiero decir que hay que legitimar estas organizaciones. Tampoco puedes ir a ciegas, si decides no ir tienes que terminar este proceso y cancelar esa organización. En junio se conocería la renovación”, agregó.

El próximo sábado 18 de febrero se iniciará el proceso de renovación de nóminas de las organizaciones con fines políticos. El Poder Electoral habilitará 390 puntos que trabajarán durante siete horas diarias, en los días establecidos por el cronograma.

Recordemos que, en octubre del año pasado, la presidenta del CNE, Tibisay Lucena, fijó para finales del primer semestre de 2017 las elecciones regionales, mientras que, los comicios municipales fueron pautados para el segundo semestre de este año. Hasta ahora no se ha hecho la convocatoria para los comicios.

El Nacional

Por Confirmado: Francys García