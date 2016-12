¿Cuándo debes darle una segunda oportunidad?

¿Crees en las segundas oportunidades? Todos cometemos errores y, precisamente partiendo desde ahí, más de una de nosotras se ha preguntado si vale la pena retomar esa relación que terminó.

A continuación te presentamos algunas señales que – aunque no son garantía de que las cosas van a funcionar – valen la pena considerar para saber si estás lista (o no) para darle una nueva oportunidad a tu ex pareja.‘

1. ¿Sigues enojada?

Bajo ninguna circunstancia tomes una decisión definitiva si todavía tienes resentimientos o estás alterada.

Después de terminar una relación, todos necesitamos vivir esa tristeza o enojo, de otra forma sólo se quedan guardadas dentro de ti. En especial si terminaron por algo que te hizo enojar, retener sentimientos negativos puede nublar tu capacidad de tomar una decisión.

Hay demasiados factores que debes considerar y hay que analizarlos con la cabeza fría.

2. ¿Realmente necesitas explicaciones?

Después de un rompimiento, es completamente normal buscar un sinfín de explicaciones pero, ¿de verdad las necesitas?

Antes de acudir a la persona, tómate un poco de tiempo para estar sola y tranquila. El tiempo y espacio contigo misma son tu mejor arma para entender cómo y por qué pasaron las cosas. Parte de ahí para tomar tu decisión.

3. ¿Necesitas una opinión objetiva?

Una vez que has atravesado todas las emociones de un rompimiento, vale la pena hablar con alguien de tu absoluta confianza para tener una visión externa de la situación.

¡Ojo! Pedir una opinión no implica que esta será la correcta, sólo es una guía. Evita poner en una situación incómoda a alguien que sea amigo de ambos, no es justo para ellos.

4. ¿Estás lista para escucharlo?

Si tu relación terminó por un engaño, lo más probable es que no quieras volver a esa persona. Sin embargo, vale la pena preguntarte si escucharlo podría ayudarte a cerrar ese ciclo definitivamente o darle una segunda vuelta.

Aprovecha esta ocasión para decir todo lo que sientes y elige un terreno neutral, así asegurarás que ninguno de los dos “domine el terreno” si las cosas no salen como esperabas.

5. ¿Qué es lo que hace sentido para ti?

Una segunda oportunidad no implica que las cosas volverán a ser como antes; sino que podrán reconstruir a partir de lo que ya tenían.

Un problema de confianza es algo que no se puede tomar a la ligera, en especial en una relación de pareja, así que ten claro que ambos necesitarán tiempo y esfuerzo para esta reconstrucción.

Glamour.mx