Si te fijas te darás cuenta que la gran mayoría de métodos anticonceptivos que hay en el mercado involucran a las mujeres. Ellas han sido las encargadas de llevar el peso de la planificación familiar pero eso no significa que deba ser así para siempre. Los hombres tienen la misma responsabilidad a la hora de utilizar los diferentes métodos anticonceptivos que existen.

¿Sabes cuáles son los métodos anticonceptivos para hombres?, ¿Conoces las diferentes alternativas que existen para evitar el embarazo? En el siguiente artículo de unCOMO te los contamos para que los tengas claros.

Preservativo



Aún con los cambios y mejoras que han ido sufriendo a lo largo del tiempo, desde hace ya más de 400 años que se usa el preservativo y, desde el siglo XIX, se han convertido en el principal método anticonceptivo a nivel mundial. Desde las tripas de cordero con las que se hacían los primeros condones hasta los más modernos hechos de látex, poliuretano y con espermicidas, la mayor ventaja de los preservativos es que además de ser anticonceptivos también hacen una gran función como método para evitar la transmisión de enfermedades de transmisión sexual.

Básicamente, los condones o profilácticos, son una funda que se coloca en el pene y que funciona como una barrera para impedir el paso de los espermatozoides durante las relaciones sexuales. Las características del preservativo que han hecho que se conviertan en el método anticonceptivo más usado en todo el mundo son que:

No tienen efectos adversos fuera de aquellas personas que son alérgicas al látex.



Son de fácil uso.



Son económicos.



Protegen contra enfermedades de transmisión sexual como el sida, clamídia, gonorrea o sífilis.



Con un uso perfecto, el índice de embarazos anuales utilizando el preservativo es del 2%, o lo que es lo mismo, es efectivo en el 98% de los casos. Sin embargo, si su uso es inadecuado o sus cuidados son deficientes, esa tasa puede verse aumentada hasta el 18%. También se recomiendan como método para evitar las infecciones de origen sexual, en esto sentido tampoco ofrecen una protección plena, pero son eficaces para reducir enormemente la probabilidad de infección.



Vascetomía



La vasetomía es, entre las técnicas eficaces, el segundo método anticonceptivo dirigido a los hombres más utilizado en el mundo. Se trata de un procedimiento quirúrgico mediante el cual se cortan los conductos deferentes, los conductos por donde se desplaza el semen, de modo que se evita la salida de los espermatozoides y, en consecuencia, se acaba con el riesgo de embarazo.

Después de esta operación se recomienda usar otros métodos durante los siguientes 3 meses, no obstante, pasado este tiempo su eficacia es muy cercana al 100%. Pero si es tan seguro y cómodo, ¿cómo es que no es tan popular como el preservativo? El caso es que la vasectomía es un método irreversible en la mayoría de casos, algo que hace que solo sea utilizado para aquellos hombres que ya no quieren tener hijos en el futuro. Además a esto hay que sumarle que a nivel económico también es una técnica mucho más cara.

Más allá de esto, hay que tener en cuenta que cualquier operación conlleva ciertos riesgos. A pesar de que generalmente no hay ningún tipo de complicación y que este tipo de operación a penas provoca infecciones, el hecho de pasar por el quirófano siempre lleva riesgos implícitos.

Pastillas anticonceptivas para hombres



La píldora anticonceptiva para hombres ha sido una vieja promesa del mundo científico que, una vez tras otra, se ha ido alargando sin resultados sólidos. Hacer muchos años que desde distintos laboratorios se investiga para encontrar una forma para poder comercializar unas pastillas anticonceptivas para hombres que actúen así como lo hacen desde hace más de 70 años las femeninas.

En este sentido, el sistema reproductor masculino es más difícil de predecir que el de las mujeres. Estas, tienen unos ciclos hormonales más manejables y predecibles, mientras ellos son fértiles durante todo el mes, produciendo espermatozoides continuamente. A pesar de esto, parece que un grupo de investigadores americanos está más cerca que nunca de encontrar una píldora efectiva para los hombres.

Fuentes de la investigación afirman que cada vez se encuentran más cerca de encontrar la solución definitiva y que solo es cuestión de tiempo que puedan desarrollar la pastilla masculina. De ser verdad y si finalmente se puede comercializar, se convertirá una excelente notícia para que los hombres también puedan hacerse cargo de la planificación familiar, así como para las muejres que por razones de salud no pueden consumir las pastillas anticonceptivas femeninas

.

Implantes temporales para hombres o parches anticonceptivos masculinos



Los parches anticonceptivos masculinos así como las inyecciones anticonceptivas ha sido un método del que se ha hablado mucho en los últimos tiempo. Después del anuncio de un equipo de investigadores que afirmaban que habían encontrado la forma de evitar la fertilidad de los hombres de forma reversible con la administración de una inyección y el posterior implante de parches de testosterona todos los focos se posaron en este gran avance médico.

Pero una vez más, la comercializacion de este método -prevista para el 2016- se ha visto retrasado y hasta la fecha no sabemos si en un futuro próximo estará disponible. El caso es que por los efectos secundarios que provocaba en los varones les han hecho tener que dar un paso atrás.

Lo paradójico del caso es que los efectos secundarios de este fármaco sobre los hombres no difieren de los que tiene la píldora anticonceptiva en las mujeres, especialmente los cambios de humor, aunque también se le puede sumar el acné o alteraciones en la libido. Aún así, el comité médico encargado de evaluar este método anticonceptivo para hombres consideró que esos efectos secundarios eran demasiados para poder comercializarlo.

Si en un futuro cercano no hay nuevos hallazgos científicos, por el momento nos tendremos que conformar con el preservativo y la vasectomía, los dos únicos métodos fiables aprobados.

Por Confirmado: Oriana Campos