Crónica EFE: La falta de medicinas en Venezuela, un problema que sigue latente y no mejora

Casi tres semanas lleva una joven de 25 años buscando dos antibióticos para su hermana que padece de bronconeumonía y hasta ahora lo único que pudo conseguir, gracias a una donación, fue una caja incompleta de un medicamento que no es precisamente el que el médico le recetó.

“Hemos recorrido aproximadamente unas 20 o 25 farmacias” del este de Caracas y no se consiguen los antibióticos, dijo a Efe Daniela Colmenares, quien a pesar de su indignación y preocupación por la situación agregó que continuará buscando, por cualquier vía, los medicamentos porque su hermana necesita completar el tratamiento.

Venezuela vive una aguda crisis de desabastecimiento en materia de medicinas desde hace más de dos años y la situación no parece mejorar. Efe hizo un recorrido por unas 15 farmacias ubicadas tanto en el este como en el oeste de la capital venezolana y constató la ausencia de antibióticos, hipertensivos, anticoagulantes y otros.

Los trabajadores y dueños de farmacias consultados por Efe coincidieron en que llevan semanas e incluso meses sin recibir los medicamentos ya mencionados, tal es el caso de la Farmacia España -ubicada en el oeste de Caracas- que, según uno de sus trabajadores identificado como Euricles, llevan “ocho meses en situación grave”.

No hay nada para la tensión, no hay nada para los diabéticos, no hay nada para la circulación, no hay nada pediátrico, estamos sumamente escasos. Los hipertensivos llegan pero dos o tres unidades que se van de un día para otro