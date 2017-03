Cosas para hacer después de un encuentro sexual

No todo tiene que acabar cuando alcanzas el clímax. Prolongar la dicha más tiempo requiere de esfuerzo, pero no implica un gran trabajo. Sólo es cuestión de seguir unos pequeños truquitos:

Llévalas a cabo

Prolonga el acto con un abrazo

¿Qué te parece la idea de quedar entrelazada con él por unos minutos después de que alcances el orgasmo? Usa tus piernas para mantenerlo dentro de ti y con tus manos abraza sus caderas, seguro que ambos disfrutarán esta unión.

Coman desnudos

Dale tiempo que se recupere después de la ronda amorosa, ¿qué te parece la idea de comer en la cama? Que sea algo sexy como unas fresas con chocolate. Párate desnuda, ve por la charola y ponle la comida en los labios, seguro que él quedará encantado con este detalle.

Dale un masaje

¿Qué tal la idea de darle un masaje por toda la parte trasera del cuerpo? Después de hacer el amor, voltéalo y déjale caer unas gotas de aceite por la baja espalda. En este momento, móntate encima de él mientras le das un rico y largo masaje en los glúteos y piernas. Es casi seguro que no te dejará finalizar, porque estará demasiado prendido para esperar a que termines.

Toma un descanso muy sexy

Después de hacer el amor es probable que los dos quieran descansar. Qué mejor que quedarse acostados mientras escuchan una canción romántica. Como estamos en plena época de calor, no uses ninguna sábana para taparse y sólo pon sus manos en la zona de tu cuerpo que quieras el toque.

Planeen las próximas posiciones

¿Qué tal si mientras descansan se ponen a ver una peli porno y planean las posiciones que harán en el próximo round? No se tomen por el lado serio, diviértanse pensando en lo que cada uno puede hacer, según la sugerencia del otro.

Fuente: Veintitantos