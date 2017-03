Cosas de nuestra primera vez que ¡no les importó!

La primera experiencia sexual es algo que nunca vamos a olvidar. Es por eso que tratamos de planearla de una forma minuciosa; aunque generalmente nunca es como nos la imaginamos.

Y es que las primeras experiencias sexuales son casi siempre un desastre y es normal que ambos se encuentren nerviosos; pero no te preocupes, hay algunos detalles que seguramente te inquietaron y pasaron desapercibidos para él.

1. Cuando es la primera vez de ambos. Cuando pasa esto, la verdad es que ambos van con gran expectativa y el resultado suele ser un poco desastroso, pero no te preocupes la realidad es que él pudo estar igual o más nervioso que tú.

2.- La ropa interior. En caso de que no lo hayas planeado, pero tengan la oportunidad, te aseguramos que no se dará cuenta si tu ropa interior es sexy o no. Así que tu tranquila.

3.- El incómodo momento de buscar el condón. Alguien tiene que para el momento y buscar el condón, no te preocupes si te ve desnuda, la realidad es que en ese momento la prioridad es preservativo.

4.- No te dio tiempo a depilarte. La mayoría de los hombres no lo notan, están más ocupados en hacerte sentir bien que en el vello de tu piel.

5.- El bra con relleno. En caso de que lo lleves usando mucho tiempo podría ver un poco de decepción, pero a todos los chicos les gustan los pechos sin importar su tamaño.

Eme de mujer