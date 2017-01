Contraloría de la AN investigará pago de sobornos a funcionarios del Estado

La Asamblea Nacional (AN) aprobó iniciar en la Comisión Permanente de Contraloría una investigación sobre el pago de sobornos a funcionarios del Estado en la contratación de obras públicas.

Se trató del segundo punto en la agenda fijada para la sesión ordinaria de este martes, el cual contemplaba un “debate sobre las denuncias de sobornos en obras de infraestructura” de la nación.

Inició la exposición de motivos el diputado Juan Guaidó, quien aseguró que 788 millones de dólares fueron destinados a sobornos y 16 mil millones de la misma divisa norteamericana se aprobaron a 5 obras, actualmente inconclusas por Odebrecht, dinero que no puede ser utilizado en cualquier otra obra de interés para Venezuela.

“Fueron entregadas de manera directa, por convenio e interés político y no por el interés del pueblo de Venezuela”, acotó Guaidó agregando que no se trata solo de sobornos sino también de casos de sobreprecio.

Entre esas obras señaló están el segundo puente para el Lago de Maracaibo, el tercer puente sobre el río Orinoco.

Acusó que la Contraloría General de la República no ha hecho ninguna investigación de estos casos y apenas “tibiamente” la Fiscalía General de la República.

Otros diputados que nutrieron el debate fueron Oscar Ronderos, Ismael García, Stalin González, José Luis Pirela quien dijo que “a esta AN la persiguen porque no quieren que investigue” y Julio Montoya quien aseveró que “hay más de 20 mil millones de dólares en obras inconclusas en el país. La Odebrecht es solo la punta del iceberg que de cientos de funcionarios ‘rojos y verdes’ se llenaron con comisiones y que la AN debe investigar”.

Acuerdo con motivo del Día del Holocausto

Contando con la unanimidad de votos, fue aprobado el Acuerdo con motivo del Día Internacional de Conmemoración Anual en memoria de las víctimas del Holocausto “Shoa”.

Ese fue el asunto que inició el orden del día, contando con las reflexiones y testimonios del invitado Tomás Osers, miembro de la Comunidad Judía de Venezuela, además del respaldo del presidente de la AN, Julio Borges, y la diputada Marialbert Barrios.

“No podemos seguir siendo testigo de víctimas de persecución por alzar la voz y pensar distinto. A 72 años de este hecho, nuestra lucha deber ser porque nunca más un ser humano sea objeto de tal discriminación”, señaló Barrios.

El Acuerdo incluyó cuatro puntos, incluyendo sumarse a las actividades que se realicen todos los 27 de enero en conmemoración del Holocausto; promover la enseñanza de los hechos de este acontecimiento histórico y su consecuencia mediante la creación y el apoyo de programas educativos; condenar y rechazar toda práctica que vulnere los derechos humanos así como cualquiera a la vida, basada en la intolerancia religiosa, incitación, acoso o violencia contra personas o comunidades, por razones de raza, política, etc.

Bancada del oficialismo se retiró

Una vez más la bancada parlamentaria del Gran Polo Patriótico, afín al oficialismo, decidió retirarse de la sesión convocada para este día. Su justificación es que el Parlamento continúa en desacato.

“Queremos dejar constancia de que es una sesión ilegal, que está fuera de la Constitución, y que nada de lo que acá se debata tiene validez, porque todas las actuaciones de esta AN son nulas de nulidad absoluta, como lo reza la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (…). No estamos acudiendo a las sesiones sino simplemente una representación para dejar constancia porque nosotros no nos vamos a prestar para que se siga violando la Constitución como lo está haciendo la Junta Directiva actual”, declaró el diputado William Gil.

