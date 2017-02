Conoce el tiempo de duración que tiene la batería de Nintendo Switch

Desde que se anunció la consola Nintendo Switch no se sabía exactamente de cuanto sería la duración exacta de la batería de la consola en modo portátil.

El medio Siliconera realizó una prueba para determinar cuanto tiempo podemos utilizar la consola sin que se agote la batería.

A pesar de que hay varios factores que determinan la rapidez en la que se agota la batería, la prueba se realizó con el brillo predeterminado de la consola y completamente cargada.

Según el reporte, luego de jugar a Legend of Zelda: Breath of the Wild por 2 horas y 39 minutos, apareció un mensaje que decía que la batería de la consola se estaba agotando y que la consola pronto entraría en modo reposo.

La advertencia apareció cuando la consola contaba con el 1% de su carga y luego de 9 minutos se apagó la consola Nintendo Switch. Es decir, el tiempo total de uso de la batería es de 2 horas y 48 minutos.

Al poner a cargar la consola, se necesitaron 4 minutos para que pudiera encender nuevamente. luego de una hora de carga, la batería tenía 45% de carga, en 2 horas y 11 minutos alcanzó el 90% de carga. Finalmente, se necesitaron 3 horas y 4 minutos para que la batería estuviera cargada al máximo.

Recuerda que al estar conectado en internet o jugar partidas online, hará que la batería tenga menos duración.

Nintendo Switch se lanzará el 3 de marzo pro el precio de $300 USD y $9,999 MXN en el país de México.

Por Confirmado: María González