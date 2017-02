Conoce el Paraka Wachoi, Lago misterioso en el Amazonas venezolano

Nuestro Sur del Orinoco encierra muchos misterios y lugares inexplorados o pocos explorados, y uno de esos tantos sitios es el Lago Paraka Wachoi o Lago del Cerro Paraque, de aguas muy oscuras y de unas dimensiones de 242 metros de diámetro y 33 de profundidad sobre una roca sedimentaria de origen precámbrico. Este enigmático cuerpo de agua se presenta como un extraño lago rodeado de una naturaleza extraordinaria y por leyendas e historias fascinantes.

Este fantástico lago está situado a unos 13 Km del Tepuy Autana en una Colina que forma parte del Cerro Sipapo en el estado Amazonas, parte de su misterio radica que parece no haber río que lo alimente y que no se ha encontrado su lugar de drenaje, y que da la sospecha de ser el cráter de un volcán, suposición que no es cierta. En el año de 1952 fue bautizado como “Lago Leopoldo” en homenaje al Rey Leopoldo III de Bélgica que participó en una expedición por todo el Territorio Amazonas de Venezuela organizada por el célebre arqueólogo José M. Cruxent.

Mi amigo el famoso explorador y descubridor Charles Brewer Carías, quién ha sido uno de los que ha estudiado científicamente más a fondo este lugar nos explica que el Lago es el producto de una gran sima de hundimiento y que corresponde a un complejo Sistema de Cavernas Subterráneas, ya que él ha logrado ubicar otras 6 simas adicionales cercanas al Paraka Wachoi o Lago Leopoldo.

Adicional a esto Charles Brewer Carías descubrió nuevas especies de plantas en los alrededores del Lago Leopoldo y cómo el lo define como “un cofre del tesoro lleno de nuevas especies vegetales y animales”. Brewer Carías nos cuenta que “…sin embargo este lago, que había sido ubicado desde el aire a mediados de 1940 y que nunca ningún indígena Piaroa se había acercado a su orilla hasta mucho después de 1970, fue conocido al principio como Lago Giacopini y también como Lago Anduze, en honor a Don José Giacopini Zárraga y al Dr. Pablo Anduze…”

Amigos este Lago es otra de las maravillas naturales y geográficas que existen en nuestro país, hemos tenido la oportunidad de conocerlo y no hay palabras para describir este fascinante fenómeno lacustre, navegar por los ríos Orinoco, Sipapo, Autana y el Caño Umáj-Ajé y caminar por toda esa impresionante selva húmeda hasta llegar al mágico Lago Leopoldo es una de las más extraordinarias y maravillosas experiencia que podemos tener en nuestra hermosa Venezuela.

Organiza un grupo de amigos que nosotros te llevamos a explorar esta región llena de misterios y de impresionantes paisajes amazónicos, y por favor recuerda que debemos vivir con responsabilidad ambiental y que el futuro de nuestras generaciones comienza por ti.

Fuente: El Universal

Por Confirmado: David Gallardo