Concierto pre-investidura en el Monumento a Lincoln atrae a varios miles

Fuegos artificiales iluminaron el Monumento a Lincoln en Washington, al finalizar el concierto en honor de Donald Trump en la víspera de su investidura presidencial.

Trump, que asistió durante el día a varias ceremonias y actos protocolarios, concluirá este jueves con una cena a los donantes de su campaña.

El presidente electo Donald Trump llegó a Washington, un día antes del gran momento cuando juramente como el presidente 45th de Estados Unidos para participar de una serie de actividades.

Primero hizo su aparición durante un almuerzo en un hotel Washington, donde se reunieron legisladores y personas que apoyaron al magnate durante su campaña.

Posteriormente, se dirigió al Cementerio de Arlington para entregar una ofrenda floral en el monumento al soldado desconocido, considerado el primer evento oficial como parte del proceso de la toma de mando de Donald Trump.

Acompañado de la futura primera dama, Melania Trump, y sus tres hijos con sus familias, el presidente electo asistió a un concierto en el Monumento a Lincoln en la Alameda Nacional.

Three Doors Down, The Piano Guys, Sam Moore y Lee Greenwood, estuvieron entre los artistas que actuaron en el concierto, el cual terminó con una exhibición de fuegos artificiales.

Trump y su esposa están alojados en la Casa Blair, desde donde partirán al Congreso para su investidura y de allí a la Casa Blanca.

“El viaje empieza y estaré trabajando y luchando muy duro para hacer que sea un gran viaje para los estadounidenses”, dijo Trump temprano el jueves a través de su cuenta de Twitter.

“No tengo duda que así será, juntos haremos a EE.UU. grande nuevamente”, haciendo hincapié en su eslogan de campaña,

El entrante secretario de prensa, Sean Spicer dijo en una conferencia de prensa que el presidente electo continúa haciendo cambios en el borrador de su primer discurso inaugural a lo que añadió que sería “una visión muy personal de Estados Unidos”.

Spicer resaltó que Trump destacará “los retos que enfrentamos” ofreciendo un mensaje filosófico sobre a dónde quiere llevar el gobierno nacional, pero no específicamente una agenda legislativa.

Voz de América