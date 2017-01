Cómo hacer de cualquier hombre el mejor en la cama

Hay una escena en la segunda temporada de The Good Wife que he querido mandarle a todos los chicos del planeta. Peter Florrick, interpretado por Chris Noth, visita el juzgado donde trabaja su esposa, Alicia (Julianna Marguiles) y la ve en todo su esplendor como abogada. Esa noche, cuando llega del trabajo, él interrumpe a Alicia mientras se lava los dientes. “Te vi hoy en el trabajo” dice, mientras la besa. “Estuviste increíble”. Ella se recarga en el lavabo y le dice que debe estudiar… mientras la mirada de él viaja debajo de la cadera de Alicia.

Hot, ¿cierto? Y aunque esa escena destaca, últimamente no paramos de ver esa apreciación por la figura femenina, ya sea en las canciones de Azealia Banks o en series como New Girl, donde Schmidt no tiene miedo de ir con una ginecóloga para convertirse en todo un genio de la anatomía de la mujer. Pero no todos los hombres son así de confiados o atrevidos, así que nos corresponde ayudarlos. ¿Cómo convertir a un 5 en un 10 en la cama? Lee nuestro plan de 4 pasos que solucionará el problema.

Problema 1: Se rehúsa a ir hacia abajo.



Si los chicos creen que esa parte sublime del cuerpo sólo es para una cosa, eso es un inconveniente. Si tienes que preguntarle cada vez que se te antoja un poco de acción en esa área, entonces tienen un gran problema. Tómense una copa de vino y pregúntale qué es lo que evita que te satisfaga. Dependiendo de su respuesta necesitarás otra copa de vino o los siguientes tips.

Problema 2: Está más que perdido



La mayoría de los hombres saben cuáles son los puntos clave que hay que estimular de la mujer, pero algunos no están muy seguros de cómo localizarlos en el momento o con una nueva pareja. Si tu chico se nota un poco perdido, habla claro y dale direcciones – con un sutil “mmm” o un “¡sí!” (no querrás parecer un GPS sexual diciendo derecha, izquierda, recalculando ruta). Si te preocupa su ego, tranquila, casi todos los hombres se encuentran a gusto con ser guiados en este departamento.

Problema 3: No usa las manos



Sin despreciar la boca u otras partes del cuerpo, las manos son una herramienta sexual que cada genio en la cama necesita, y esto aplica tanto en sexo oral como en la penetración. Gentilmente guía sus manos a dónde quieres que estén y hazle saber que el tacto es muy agradecido.

Problema 4: Necesita cambiar su técnica



Si sólo tiene un movimiento, te cansará no importa que tan bien le salga. Intenta hacer pequeñas sugerencias a su estrategia en la forma de preguntas como, “¿cómo se sentirá si mueves tu lengua en círculos?” o con cumplidos: “me encantó lo que acabas de hacer.”

Glamour.mx